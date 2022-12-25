【猝死危機】「無三高病史」30+男子寒流中猝死　醫生揭壞習慣增死亡風險

▲ 年輕「無三高病史」男子寒流中猝死，醫生揭1個壞習慣增死亡風險。

寒流來襲，健康危機亦隨之湧現。台灣連日來受到寒流來襲，多人在寒流中猝死，包括1名30多歲男子。醫生指，該名年輕男子沒有「三高」病史，推測是他的吸煙習慣增加死亡風險。

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綜合台媒報道，近日冷鋒襲台，一名30歲男子猝死。男子的身材壯碩且沒有「三高」病歷，卻因天氣問題而誘發出突發心律不正繼而猝死。

據台灣國泰醫院心血管中心醫生蘇彥伯所指，該名男子猝死的主因在於他的長年吸煙習慣而致。蘇醫生指出，吸煙會引發多種血管病變，最主要的在於香煙中的焦油及化學物質會使動脈血管收窄，繼而提高猝死的風險。他續指

年輕人常常自認年輕，反而會過於輕忽（危機）。

蘇醫生並提醒，普遍人亦認為「三高」或肥胖人士的猝死危機較大，然而卻忽視了壞習慣的「癮君子」。他指出，若民眾希望減低患心血管疾病或猝死的危機，首要的條件定必是戒煙。

室內溫度並非越高越好

冷鋒來襲，不少人都會在家中開暖氣，胸腔暨重症專科醫生黃軒表示，室溫過低時，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

不過，另一方面黃軒又指，室內溫度並非愈高愈好，他引述美國研究為例，指室內外溫差若超過5℃，就算是身體健康、沒有任何病史、60歲以下人士，急性腦中風風險也會增加4倍，主要是血管會過於劇烈收縮。因此他建議，室溫應保持在18至20℃左右。

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責任編輯：羅嘉欣