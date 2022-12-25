【有種好男人】馬德鐘曾保護戴妃肥彭　揭G4小秘密：點解雙手總要放前面

由馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、趙希洛、楊卓娜等參演的TVB新劇《有種好男人》，將於明天（12月26日）起首播。這次，馬德鐘將做回「老本行」，飾演G4出身的保安公司保鑣團隊主管楊日正。

入行近30年來演過不少紀律部隊角色的馬德鐘，其實早於入娛圈前，曾任PTU亦當過G4。在《有種好男人》內，馬德鐘演的保鑣團隊主管楊日正，遇上育有17歲兒子的「女神級」單親媽咪游子澄Charlie（李佳芯飾），由一開始處處懷疑對方、到後來不知不覺間被對方的獨特氣質吸引……

惟日正一直是「不婚主義者」，更堅拒當父親，究竟最終他會否為Charlie摒棄原則、並成為Charlie兒子苗成林Woody（吳偉豪飾）繼父呢？

▲ 《有種好男人》

曾保護政要

而劇中呈現不少G4工作程序及習慣，馬德鐘受訪時大讚劇組做足資料搜集，笑言自己已無需再給予意見，但有開心分享G4小習慣供演員參考：「因為每分每秒都有可能係救人命嘅時間，所以企喺度時，G4對手一定要擺喺前面，方便以最快速度行動。」

他並謂因要貼身保護重要人物，故必須確保有足夠力氣陪伴對方上山下海，體能訓練因而非常重要。

曾於電台訪問中透露保護過戴安娜王妃的他，透露還保護過前國務院港澳辦主任魯平、前新加坡總理李光耀及前港督彭定康等，問可曾遇上任何驚險場面？馬德鐘說：「香港G4係達到世界級水準，佢哋嘅陣形做得好好，所以喺香港發生事故機會好低，反而試過有醉酒佬走埋嚟鬧事。」

▲ 《有種好男人》

同馬神合作好擔心

另外，陳自瑤（Yoyo）去年憑《寶寶大過天》勇奪台慶頒獎禮「最佳女配角」，今年則憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》首度提名「最佳女主角」，雖然最終未能入圍10強，但演技早已備受肯定。

是次Yoyo再於《有種》突破自我，飾演大癲大肺的保險銷售員楊飛雲；身為日正姑姐的她，擁有一個「戀愛腦」，並跟田中直男（黎學勤飾）譜出戀曲。

對此，甚少飾演傻大姐的Yoyo坦言今次頗大挑戰，皆因角色好多嘢講：「基本上場場都有我講冇人講，好多對白，有時都驚自己拿捏得唔好，令觀眾覺得乞人憎，希望畀到新鮮感大家啦。」並謂另一挑戰是跟馬德鐘合作：「始終馬神（馬德鐘）係前輩，初頭都擔心自己配合得唔夠好，但So far兩個角色都幾有火花。」

▲ 《有種好男人》

問到現實中可有「戀愛腦」？Yoyo說：「每個女仔後生時多數都係戀愛腦，好少咁理性，但隨住年紀慢慢大咗，個人成熟咗就冇咁戀愛腦。」

談到飛雲面對愛情即智商急降，更曾被另一半呃錢，那麼私下的Yoyo會否為伴侶盲目付出？她笑道：「我係好容易相信人，但金錢我都睇得好緊，因為市面上太多騙案，哈哈！咁人大咗都唔會盲目為愛情付出自己嘅金錢或感情。」

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