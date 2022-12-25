【直升機家長】港男與女友爭吵冷戰兩日　港媽瞞兒子傳短訊代分手

▲ 感情問題都插手，真係太誇張喇！

直升機港媽連分手都要幫阿仔手！一名港男在網上討論區Dcard討論區以「老母幫你分手」為題發文，指自己與女友拍拖3年，拍拖期間嘈交都唔算多，而女友已經入屋，深得家人喜愛。

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但港男日前與女友嘈交，情侶鬧交實屬正常，當晚都沒有即時解決，而港男一氣之下回家，港媽見到兒子唔開心，茶飯不思，之後更自己一個人坐於房中，港媽此時就出手，打電話給兒子的女友，都是好言相勸「唔好嘈到咁樣，咩大家一家人咁樣」，港男覺得尚可接受。

到了第二日，港媽竟然發了這段短訊，幫阿仔分手，「早晨靚女：如果你倆個行埋一齊唔開心，我支持你哋分手，長痛不如短痛，我唔想我個仔太辛苦，因為我一生全部希望都寄埋我個仔身上，我希望個仔開開心心，安安穩穩讀完大學，完成我的願望，唔想佢太早背晒感情壓力行！」

港男得知後，直言「嬲到爆炸」，

想講我拍拖拍得好開心，嘈交真係好似正常情侶，即係得閒嘈幾次咁樣，我都唔覺得好辛苦，佢就喺度自以為是，對住佢真係唔知講咩好x3

而港男更上載與媽媽的對話截圖，大鬧阿媽「你係咪癡線?」、「你可唔可以唔好咁樣啊?」、你其實識唔識做人嘅啫?」、「成日做埋啲多舊魚嘅嘢」、你想搞到我哋分手咪講囉」，而阿媽就回覆「幫你搞分手呀，費時你頭暈頭痛。」兒子就回覆「拍拖三年嘈一日，你同我講分手」、咁你結婚10年，你嘈一次係咪離婚先。」

港男續指:「我都唔知大家會唔會覺得我好不孝，但係我想講我真係從來未試過咁樣，第一次對住屋企人爆粗，佢真係覺得自己完全冇錯，佢覺得自己啱晒，覺得自己咁樣係幫緊我，純粹想知大家遇到呢啲情況，究竟會有咩反應？定係好似我咁樣真係會嬲到爆炸。」

網友就留言:「佢唔尊重你在先 為老不尊為幼不敬，呢啲時候唔企硬呢世都被屋企人食住，祝早日同女朋友和好」、「我係條女諗到將來要對住個咁嘅奶奶都會諗分手 明顯當自己個仔係人 人地個女就唔係人」、「生有恩養有恩 但呢個唔係干涉你作為獨立個體生活嘅原因」。

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責任編輯︰王明芳