【出軌風波】「月經App」紀錄外遇性愛時間　日本女星被丈夫手握鐵證怒提告

▲ 日本女星「月經App」紀錄外遇性愛時間，結婚3年丈夫手握鐵證怒提告。

若要人不知，除非己莫為。日本女星篠田麻里子，最近被結婚3年的丈夫告上法庭，指控她出。至於被揭發出軌的主要證據則是來源於篠田麻里子手機中紀錄月經的App。

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綜合媒體報導，曾為日本女團AKB48第一代「神7」成員的篠田麻里子，於2019年與比她年輕3歲的企業家結婚。篠田麻里子開設的YouTube頻道內，不乏丈夫與家庭的日常生活影片，幸福溫馨。

日前卻有媒體報道篠田麻里子出軌的消息，並指她的丈夫現已決定提告，雙方現正協議離婚。據悉，丈夫手握提告的證據源於篠田麻里子手機中用以紀錄月經的App。

於該應用程式中，篠田麻里子除了紀錄了月經日期外，還會用以紀錄外遇行房的時間。有指篠田麻里子為分辨出丈夫與外遇對象的性愛日期及次數，還會用上不同的符號以作標示區分。

據消息人士指出，發現之初篠田麻里子的丈夫不願將事情公諸於眾，可是一天深夜阻止篠田麻里子外出再與外遇對象相見不果，丈夫便決定手握證據提告。

有指2人於事件發生後曾進行一次長達6小時的電話對話，並有指事件遭揭發後篠田麻里子才向丈夫坦言「曾想過停下來」。而於電話對談當中篠田麻里子更被指為求得到丈夫的原諒作出輕生的行為，丈夫隨即致電篠田麻里子家人援助。事件現交由當地司法機構審理。

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責任編輯：羅嘉欣