【遊日注意】日本受暴風雪侵襲至少13死 陸空交通受阻近百航班取消

▲ 日本多個地方出現厚積雪。（twitter截圖）

聖誕假期赴日本旅遊注意！日本連日來受到暴風雪侵襲，至少造成13人死亡、80多人受傷，並導致1萬多戶停電。

日本氣象廳表示，多處地區降雪量創下歷史新高紀錄，陸空交通嚴重受阻，日本航空以及全日空接近100個航班延誤及取消，超過1萬名旅客受到影響。

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綜合日本傳媒報道，日本自12月17日以來受到暴風雨侵襲，日本北部及其他地區持續降雪，多處地區降雪量創下歷史新高紀錄，其中名古屋市於當地時間12月24日上午出現10公分的積雪，是事隔8年後再次出現如此厚的降雪量。

此外，北海道遠輕町出現130公分積雪，創下當地新紀錄。

受持續降雪影響，截至24日下午，日本多地已傳出至少13人死亡，超過80人受傷，多個縣市更出現停電。暴風雪也導致日本北部的鐵路與空中交通中斷，日本航空以及全日空超過100個航班延誤或取消。

日本氣象廳表示，預計暴風雪將持續到12月26日，並呼籲日本北部地區的市民盡量減少外出。

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責任編輯：羅嘉欣