【陳奕迅演唱會】Eason第100場紅館騷high到爆　被歌迷打動再安歌唱《明年今日》

昨晚平安夜，亦是陳奕迅《Fear and Dreams演唱會》的第12夜，另外又是他第100場紅館演唱會，非常值得慶賀，所以觀眾都High爆。

在說話環節時，Eason也笑稱： 「其實我冇理，既然第100場！我哋一齊慶祝喇！畀啲掌聲你哋自己！好似網球員咁，第100場咁...結果輸咗咁點？哈哈哈....都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂重好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama…，話下邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling…唔係咩？哈哈。」

清唱德文版《Stille Nacht》

觀眾即報以無盡掌聲認同，他續指：「好似我啱啱開場忍唔到笑，有個音都唱錯咗，唏！過咗就過咗！What is past is past！呢個騷就係講緊Now先係最緊要！」

Eason續稱： 「冇咩講喇，成個故仔係歌入面講晒，希望你哋會有一個好溫暖開心聖誕節！好多謝你哋咁踴躍入來陪我過今晚，第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋係到已經係最緊要嘅嘢！就係咁簡單。希望大家有不如意，有害怕，今晚有一些好的能量，你地可以吸到返去。Merry Christmas！我會繼續做好本份唱好歌。 」

安歌環節，他先是驚喜地清唱了德文版《Stille Nacht》，觀眾即歡呼拍掌聲震裂紅館，繼而他跟大家開還笑，降台走人，觀眾狂叫時，他再升台笑道：「講笑啫....平安夜點會唔Party㗎？」繼而唱出《馬利奧派對》。

再安歌唱《明年今日》

每晚觀眾都明知安歌過後，Eason便不會再出來，安歌後乖乖離開。但昨晚可能是平安夜，大家都不捨離場，9成觀眾仍於座位中狂叫安歌近15分鐘，最後Eason被觀眾熱情打動，再次升台。

他一上台便笑稱：「你哋好賴皮，我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日唔洗開工呀大佬，我要番工....我要番嚟呢度，我仲有幾場，我仲有一半呀！你哋傳咗出去就真係大件事！我想話你聽，係今晚係例外，我聽日衫都唔換，截架的士即走！乜都聽唔到！哈哈哈.....你哋真係好嘢呀你！竟然9成人係到！」

繼而他再唱《明年今日》，觀眾亦一起大合唱後才滿足離開。

最新影片推介：