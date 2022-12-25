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【正能量】 產品供不應求堅持由匡智會製作 李韡玲：意義很不一樣

健康 15:29 2022/12/25

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

真係有偶然這回事。十五年前，我發展了自己的個人事業，第一個產品就是蒜頭浸米醋，是一位台灣養生專家告訴我，這個產品既能降三高，又能為飛蚊症幫上忙。轉折間，找到匡智會工場替這產品加工包裝，當中包括了五個工序，對於輕度弱智及精神病康復者來說，這工作是頗為繁瑣的，很容易會混淆次序。

最新影片推介：

幸得工場導師伍姑娘一步一步的教導，第一批蒜頭浸米醋終於成功面市了。因為匡智會的學員們慢工出細貨，所以寄售的地方，如city'super、煤氣公司、商務印書館等，常常出現缺貨情況，但消費者都願意等待。有朋友提議，不如交給專業工場製作，但我沒有答應，雖然錢可能多賺不少，但意義卻很不一樣。

每次去工場探望他們，他們都會大大聲叫我Ling Lee，那種親切的喜悅，難以形容。十二年前，公司進入第三年開始有點微利，為了多謝他們，好想請他們吃一餐。當時工場經理提議食聖誕自助餐，而恒豐酒店又肯接過這張定單，學員們第一次全體聚餐（連同家長），大家都開心得不得了。翌年六月，在工場遇到一名學員，她興奮地說：「Ling Lee就嚟聖誕節喇！食聖誕大餐呀！」我應聲即答好呀！就這樣一直舉辦下去。

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撰文 : 李韡玲

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