【聖誕電影】聖誕假期煲戲推介 5齣經典浪漫喜劇增添聖誕節氣氛

▲ 《聖誕大件事》劇照。

聖誕一連四日假期有何節目？除了入戲院在大銀幕睇戲，在家重溫舊片也是不錯的選擇。由古至今，不少電影以聖誕取材，在這大時大節，發生的情事、怪事、驚險事……畢竟聖誕是普天同慶的日子，以下5部電影都以Happy Ending完場。

《聖誕快樂》(1984)

開宗明義十分應節的電影，是新藝城全盛時期作品，故事講述中年報館採訪主任、鰥夫的麥尚（麥嘉飾），在平安夜生日，有兩子一女的他，兩歲兒子「光頭仔」幸得鄰居的歌手小鳳姐（徐小鳳飾）不時照顧，早生情愫。在子女陳百強及李麗珍推波助瀾下，展開追求攻勢。可惜此時小鳳姐的表哥由美國返港向她提出婚事，麥尚生怕愛人被搶走，於是設計陷害表哥，結果鬧出連串笑話。

故事簡單，節奏明快，最後亦大團圓結局。插曲《等》唱到街知巷聞，成為經典。

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《聖誕奇遇結良緣》(1985)

看戲名似是一部浪漫電影，但這部典型80年代港產片，搞笑、動作兼而有之。這部戲的題材更瘋狂，一名地下軍火專家製造了一個以沙士汽水罐做掩飾的小型炸彈，意圖不軌且殺人滅口，被3名互不認識的市民（林子祥、岑建勳和張曼玉）目睹此事。兩名瘋狂殺手奉命追殺3名目擊者，於是他們逃亡之際，發揮同舟共濟的精神來度過險境。

據岑建勳所說，此片原定排在復活節才公映，但因洪金寶主演的《霹靂大喇叭》 （01986） 趕不及聖誕檔期，故在8、9月趕拍補上，劇本亦改寫加重聖誕氣氛。但觀眾最深刻畫面相信與聖誕無關，而是追追逐逐，尾段不斷出現的沙士汽水，植入式廣告凌厲。

《暗戀你暗戀妳》（While You Were Sleeping）(1995)

由Sandra Bullock飾演的Lucy，在芝加哥地鐵站當售票員，生活平淡如水，每日返工最開心是見到靚仔Peter搭地鐵。聖誕前夕「飛雲機會來了」，Peter突然在月台上暈倒，Lucy美人救靚仔，送他到醫院，陰差陽錯被Peter家人誤以為是其女朋友。Peter暈倒後一直昏迷，Lucy本想澄清，但Peter家人的友善熱情溶化了她一顆寂寞的心，決定隱瞞一切，歡度了一個快樂聖誕節。

以為故事有情人終成眷屬？無錯是的，不過幸運男士不是Peter，而是另有其人……

此小品輕鬆幽默，不乏令人會心微笑的抵死對白，戲中的Sandra Bullock傻氣可愛，演浪漫喜劇手到拿來。

《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）(2019)

英國組合Wham!名曲《Last Christmas》膾炙人口，這戲就以此名曲為藍本，更將George Michael多首經典歌貫穿其中。故事講述Emilia Clarke飾演的Kate，堪稱一事無成兼運滯的「地獄黑仔王」，在聖誕裝飾店打工，某日在店外遇見筍盤暖男Tom，二人由不相識到打破隔膜再情投意合。

這聖誕奇緣，令生活不堪少女走出低谷，電影帶出的信息：有時候可以換個角度去審視人生。楊紫瓊沒有身手不凡的俠女影子，飾演少女心爆發的聖誕裝飾店的風趣老闆娘，令人眼前一亮，十分搶鏡。

《聖誕大件事》 （The Christmas Chronicles）(2018)

現實告訴你真相：聖誕老人是虛構的，大多數由父母扮演。但Netflix這齣原創電影主角正正是一個聖誕老人，也把大家對聖誕老人神出鬼沒、擁有能飛馳的馴鹿與雪橇、隨手變出禮物的想像幻化成真。

戲中一對兄妹意外令雪橇損壞，使無數期盼聖誕禮物的孩子心願落空，闖禍的兄妹便與聖誕老人合作，攜手挽救聖誕節。

飾演聖誕老人的Kurt Russell恰如其份，戲中情節娛樂性高，集傳統、現代與魔法3大元素。電影最後也帶出正能量信息，兄妹同心，其利斷金，本來關係一般的兄妹手足之情也得到昇華。