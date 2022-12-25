【堅強媽媽】13歲兒遇車禍腦部受創癱瘓 媽媽全心照顧只盼再聽叫一聲媽

▲ 媽媽只盼望再聽到兒子叫一聲媽媽。

母愛，從來沒有最好的詞語來形容。馬來西亞一名男子2年前遇車禍癱瘓，雖然家中經濟拮据，但媽媽為了全心全意照顧他仍然堅持辭職。照顧兒子再苦再累，媽媽從來不抱怨一句，只希望兒子能夠康復，再喊他一聲媽媽。

綜合馬來西亞傳媒報道，現年13歲的男生兩年前不幸遇上車禍，導致腦部嚴重受創，在深切治療部昏迷了18天才甦醒，雖然經過搶救後保住性命，但由於腦部嚴重受創，他喪失了自理能力，只能長期臥床，靠進食流質食物維持生命。

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雖然男生的家境生活拮据，但他的媽媽為了全心全意照顧他，毅然辭職留在家中24小時候命。媽媽坦言自己曾經崩潰過，無數次抱頭倒地痛哭，但從來沒有想過放棄他。

我試過對他大吼大叫，但我從來沒有想過放棄，哪怕我覺得自己承受不住！

面對外界的讚賞，她強調從來不覺得自己偉大，她的選擇是出於母性，而且她相信每個媽媽遇上同樣的遭遇，也會選擇辭職全心全意照顧兒子，因為兒子真的需要她。

事隔兩年，兒子仍然癱瘓在床，她指過去兩年無論甚麼日子，她的願望從來沒有改變，只希望兒子能夠康復，

只希望上帝能垂憐我們，讓我的兒子康復，我只盼望再聽他再叫我一聲媽媽！

馬來西亞當地有義工團體得悉母子二人的遭遇後，已提供適當的幫助。

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