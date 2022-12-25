【移民英國】天氣-7°C遇家中熱水暖氣全停　林子博堅持不回香港：呢啲全部都唔係問題

前TVB娛樂新聞台主播林子博在去年8月帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，初初租住的公寓「甩皮甩骨」、找學校上的困難等。到大約11月，子博選擇搬往空間感較大、距離曼徹斯特巿中心約半小時車程的近郊獨立屋。

由公寓搬往兩層高獨立洋房，似乎十分寫意，他當時更拍片介紹新屋，可見這兩層高獨立洋房連超大型花園，他更透露其「豪宅」租金並不高昂十分「超值」。

住兩層高獨立屋

他們的兩層獨立屋中，分別有5間房，包括3人各自的獨立房間、一間客房及一間雜物房，除雜物房外，全部睡房都在上層，再上層還有間書房。

另外在飯廳往外行出平台上，放置了兩張太陽椅、一組戶外桌椅及燒烤爐，隨時可舉行燒烤派對，平台往下走更有一大片的草地，角落有小木屋以便放置雜物，旁邊的傘型架則可用作晾曬被鋪，而且屋後更有大花園，總之一切看來是十分理想的居所。

熱水暖氣齊失效

可是原來到寒冷季節卻是另一回事，林子博早前拍片，以「-7°C 冇熱水沖涼、全屋冇暖氣」為題放上其網上頻道。

當地氣溫急降，他所居住的地方更跌至零下7度，子博更黑色幽默指自己不在英國而是在冰格，形容自己是當中的凍肉，不過最慘是家中的暖氣及熱水全停。

林子博在片中指，一早起床後，女兒投訴昨晚沖涼沒熱水，他立即去查原因，卻發現連暖氣也失效。

▲ 沒暖氣、沒暖水，因為屋外喉管結冰，所以要淋熱水。

自行找解決方法

於是子博上網搜查資料及問朋友，估計因熱水器的銅管結冰，表示因灼家中暖氣系統不是電暖爐，要使用熱水器輸送暖氣，故此熱水器的故障令熱水及暖氣同時停止。

最後，幸好林子博發現熱水及高溫蒸汽機即可解決管道結冰問題，結果經此方法，家中暖氣及熱水供應即回復正常。

▲ 用高溫蒸汽機噴熱水器旁的銅管，令雪融解便可解決問題。

不可逃避問題

子博直言有不少朋友知道現時英國天氣嚴寒，有勸他返回香港，不過卻不同意。

他語重心長指：「對我嚟講，最緊要啲仔女畀心機讀書，呢啲問題全部都唔係問題...如果因為遇到一啲困難而打退堂鼓，去逃避，我覺得咁樣唔啱嘅，對我嘅小朋友嚟講，都唔係一個好好嘅身教。」認為任何時也有方法解決，而不是逃避。

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