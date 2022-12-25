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【黃昏戀】被迫分開相隔60年再續前緣　79歲婆婆遇舊情人攜手共度餘生

親子 16:45 2022/12/25

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現實版《First love》!

Netflix劇集《First love》感動萬千網民，不少人更感動到喊，而阿根廷就上演真實版《First love》，一位79歲的老婆婆，年輕時因為種種原因與愛人分離，兩人相隔60年後再度重逢，即時相擁哭成淚人，兩人決定不要再錯過彼此，舉行婚禮攜手走終身。

最新影片推介:

據外媒《Metro》報導，現年93歲的比利時人Jacques，在1962年搬到布宜諾斯艾利斯工作，並遇上要攜手一生的Cristina，但天意弄人，Jacques當時不得不回去比利時，兩人因此分手，在各自的國家建立自己的家庭。

60年後，天意讓兩人重新聯繫起來，他們在facebook搜尋到彼此，兩人重新獲得聯繫，並在拍拖兩年後，決定互相陪伴對方渡過餘生。

    點擊圖片放大
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故事令Cristina的孫女Pesci大受感動，決定將兩人的戀愛經歷公開，拍成影片放上網。Pesci表示，自己的爺爺在2003年過世，祖母獨自一人；而 Jacques 爺爺的太太也離世，剩下他自己。

而這段感人的故事也在TikTok被廣泛分享，影片內滿是兩人相逢後的幸福合照，也記錄了他們婚禮當天的畫面。證明愛情經得起考驗，歷久不衰。

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責任編輯︰王明芳

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