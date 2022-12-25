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【食用安全】天氣轉冷飲熱湯暖胃　醫生揭4大喝湯習慣易致食道癌

食用安全 17:14 2022/12/25

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天氣轉冷愛喝熱湯，醫師揭4大喝湯習慣易致食道癌。

天氣轉冷，喝一碗熱湯是最合適不過的事。台灣有醫生分享指出4個常見的「喝湯壞習慣」，並指不好好正視改正的話嚴重者更會增加病變及患食道癌的風險。

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台灣長庚整形外科李秉勳醫生日前於其個人社交媒體上以「常見喝湯壞習慣」為題分享指，很多人冬天的時候也會喜歡喝熱湯，但卻有4大的壞習慣不少人亦忽視。李醫生指出，若犯以上的4大壞習慣可能會令民眾喝湯變「傷身」。

  • 壞習慣1：飲用過熱的湯

李醫生指出，人體的消化道黏膜只能耐熱攝氏60度的溫度，一旦飲用高於攝氏60度的熱湯會造成黏膜損傷，繼而增加病變的風險。長期的黏膜損傷更會加大罹患食道癌的風險。

  • 壞習慣2：飲用速度過快

在快速飲用的前提下會使人容易飲用過量的湯水，繼而引致肥胖的問題出現。故李醫生提醒，飲用湯品時速度不易過快，理應以均速飲用，使體內有足夠的時間消化吸收，才可有更大的飽腹感，減低過量引肥的機會。

  • 壞習慣3：湯泡飯

不少人喜愛以湯泡飯的方式進食，此舉會使咀嚼減少，加大了消化不良的機率。

  • 壞習慣4：過量飲用

部分人喜愛喝湯，不時一喝便是數碗的量計算。李醫生提醒，若湯品是高鹽分、高熱量以及高嘌呤的話一餐內便不適易飲用過多。若長期飲用過多「三高」的湯品則會增加肥胖的風險並危害健康。

註冊營養師李珮璇（Wendy）曾接受TOPick訪問時表示，不少人吃火鍋時亦會飲用湯底，可是一般人吃火鍋也愛吃大量肉類或海鮮，然而這些食物亦是中高「嘌呤」的食物。這些食物的「嘌呤」會溶入湯底內，湯底頓時猶如「嘌呤池」，增加痛風人士病發風險。

長庚整形外科李秉勳醫生。

文章獲「質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科」授權轉載，原文見此

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責任編輯：羅嘉欣

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