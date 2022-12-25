【因為愛情】港女澳洲遇車禍致雙腳癱瘓　男友悉心照顧22年不離不棄

由連詩雅（Shiga）主持的全新節目《因為愛情》將於明天（星期一）起於J2播出，Shiga在訪尋12個特別的愛情故事。

當中有人為愛情放棄麵包，抱着「雖千萬人吾往矣」的決心、亦有花費精力照顧三名小朋友的夫婦，驀然回首想尋回戀愛的初心、有人為愛情改變宗教信仰、亦有不離不棄的愛，面對患有絕症的另一半，盡力令對方無憾。故事平凡卻不簡單，讓觀眾體會愛情的偉大，是可以跨越時間、地域甚至生死。

Shiga初次為15集節目擔任主持，節目中她提到從眾嘉賓身上，見到各自獨特的一面，卻有一共通點︰「佢哋經歷患難而不離不棄，互相成長同包容。」

▲ 阿恩帶兩位囡囡到台灣與丈夫見面。

因疫情而分隔

Shiga接受訪問時笑言，每集都抱住戰戰兢兢心情開工，得着是體驗到無私的愛，她說︰「少時會享受被愛護嘅感覺，依家覺得愛情係要互相付出、扶持，可以少啲計較、挑剔，學曉欣賞，而溝通同諒解係好重要。」

節目中，Shiga會同故事的主人翁打成一片，今年7月她陪住港女阿恩及兩名女兒，飛到台灣跟老公Jason團聚。

因為疫情及工作關係Jason已有兩年半沒有回港，今趟是一家四口難得重聚的大日子，拍婚紗照兼全家福相，Shiga都全程參與，感受那份喜悅。

▲ Tiffany同Jeff的故事，深深打動Shiga。

當我變成我們

講到最能打動Shiga的故事，她話有兩個印象特別深刻︰「其中一個故事嘅女主人翁Tiffany患咗癌症，佢真係今日唔知聽日事，但係佢選擇咗用一個好積極嘅態度，同另一半Jeff去面對。」

Jeff在節目中講過：「愛是當『我』變成『我們』」更是令Shiga感受良多。

▲ Shiga從Carmen（右）與Eric（左）身上見證到不離不棄的愛情。

不離不棄照顧

另外，一對是Carmen同Eric的故事，Eric年輕時對Carmen一見鍾情，二人開始拍拖。

可是好景不常Carmen在澳洲讀書時遇上車禍，導致頸椎以下不能活動。Eric卻始終如一，反而女方的父母反對，怕的是Eric反悔，令女兒受到二次傷害。

事實證明這22年間Eric的照顧無微不至，Shiga話︰「嗰種不離不棄、兩人眼神間流露出相互嘅感染力，喺剪片嘅時候睇返，都會喊多次。」

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