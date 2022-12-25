【開心無敵獎門人】林子聰一見靚女即投降　陳懿德何沛珈李芷晴當黑

▲ 李芷晴玩遊戲時十分緊張。

《開心無敵獎門人》在今晚（12月25日）播出的一集適逢聖誕節，「獎門人」曾志偉率領5位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及林秀怡，與眾嘉賓齊齊以「Christmas Look」亮相。

這集嘉賓有「狀王之王隊」張達明、姚子羚、林子聰、莊鍶敏、海俊傑、王子涵、何浩文，以及「再選隊」黃建東、蔡國威、孖8（李俊華）、林子超、何沛珈、李芷晴、陳懿德。

▲ 《開心無敵獎門人》

林子聰咀何沛珈

當中，人夫林子聰對住一班《香港小姐再競選》美女可謂「地雷處處」，當兩隊互鬥「啜乒乓」時，甫見敵方派出冠軍何沛珈應戰，林子聰即搞笑地自告奮勇衝上前，「啜波」時更與何沛珈終意外咀嘴，獎門人見狀即搞笑地召喚「聰嫂」：「你對唔對得住老婆？！」

但反高潮的是，獎門人接著竟提議二人來多Round，最終何沛珈竟作狀嬲豬打林子聰。對戰李芷晴的達明，當發現二人雙唇哄到勁近時則緊張煞停，場面搞笑。

錢嘉樂與林秀怡則蒙眼進行示範賽，惟前者偷偷「脫罩」以手代嘴整蠱對方，嚇得林秀怡不停尖叫大嗌：「咁大力（咀嘴）嘅大師兄？」引來全場爆笑。

▲ 錢嘉樂作弄林秀怡。

指莊鍶敏攝灶罅

到「口不對心」環節，林子聰一望到李芷晴即高呼：「我輸咗喇！」並笑稱見到靚女便「諗唔到嘢」。

可是當玩「落大閘」看到題目為「攝灶罅」時，子聰即指著身邊的莊鍶敏向估題目的隊友示意，此時姚子羚爆出「隆胸」兩字，莊鍶敏聞言即拍地狂笑。

▲ 姚子羚講7大擇偶條件。

港姐唔夠運

其後「爆大波」環節，姚子羚自揭7大擇偶條件，更不諱言喜歡有「腳臭男」，點解咁另類？

今集「港姐再競選」3位美女可謂黑到痺，先是何沛珈和李芷晴玩「夾多士」時，以無情力互撼至「砰」一聲，二人痛到即時慘叫；及後，陳懿德於「辣辣壽桃」環節則累到全Team受罰食加料壽桃包，「黑氣」驚人。

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