【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛

▲ Connie表示看著仔仔長大，這7年過得很快。

新聞王子鄧景輝7年前墮樓身亡，日前資深傳媒人陳圖安的電台節目《安哥同學會》邀請到鄧景輝的遺孀Connie接受訪問，昨日12月24日正是鄧景輝離世7周年的日子，Connie表示：「鄧景輝離開我哋7年喇，相信佢好開心，今日呢個日子同安哥你坐喺度傾偈懷念一下佢。呢7年對我嚟講時間過得好快，睇住我個仔每日成長，由當年9歲而家已經16歲，真係好快！」

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有「新聞王子」之稱的前亞視新聞主播鄧景輝7年前墮樓身亡，終年51歲，當年有指是他欠下債務不堪壓力有關，而他遺下太太及當時只有9歲的兒子謙謙。

現年已經16歲的謙謙，Connie表示已經長高過爸爸，很乖很懂事，成績也ok，她透露兒子在2年前才接受爸爸離世：「頭幾年我都唔清楚，直至呢兩年佢話番畀我知，之前佢唔想喺同學仔面前講起爸爸，但而家佢已經ok，接受咗，我覺得係一個轉變，佢話：『我可以話爸爸係邊個，同埋話畀人知爸爸發生咩事！』佢真係好懂事。」

半年內經歷兩摯親離世

而經過7年的時間，Connie已經走出喪夫之痛，她多謝家人和愛錫她的朋友，

我媽媽多年前已經離世，先生走咗之後半年，爸爸就走咗，家姐同姐夫就好似扮演我爸爸媽咪嘅角色咁，好幫我同我個仔，就算而家呢個階段，我家姐都不時輔導同陪伴吓囝囝，屋企人支持好緊要。

對於當日鄧景輝自殺的決定，Connie說：「根本我諗唔到點解會咁樣，而家回想起，佢出事前一晚其實發生好多事，佢突然叫我家姐帶走個仔，而佢成個月都情緒唔太穩。當時我喺北京做緊嘢，主動打畀佢阿哥同家姐，叫佢哋第二朝去睇一睇佢，但...件事發生得好快...」

她當時即時由北京趕最快的航班返港，孩子由家姐照顧，「由朝等機返香港到夜晚我已經喊晒，我唔識講，我唔會問點解，當刻最重要係我個仔，件事已經發生咗，我就要即刻諗解決辦法。個仔好叻，佢好多嘢都好明白，佢就算喊都係因為我喊。」

沒有責怪丈夫

Connie認為景輝有這個決定是出於愛，「當時情緒病未係咁普及，大家都冇太深究呢個問題，引發咁多事，佢係錫我哋屋企人，佢知道自己未必可以過到呢關，所以揀咗呢個做法，佢知我堅強可以Handle到，所以我從來冇怪過佢！」

喪夫後又失業

Connie在丈夫出事後臨危不亂，加上身邊的好友幫忙，她一心只想盡快完成喪禮，將悲哀簡化。原本是空姐的她兩年前面對港龍結業，突然失業的她是再次面對人生低潮，「當日係冇人知發生咩事，我都係睇新聞先知發生咩事，冇任何蛛絲馬跡， 大家估計係裁員，冇諗過成間公司冇咗，我做咗咁多年，好傷心係唔捨得所有人。幸好失去工作前，朋友叫我考定個保險牌，我做咗保險業，後來同朋友喺赤柱開咗間店賣有機食品。」在節目的最後，Connie不忘向大家祝福節日快樂，更以自身經歷鼓勵女性，「希望所有女性朋友知道，臉上自信、內心善良、骨氣同堅強，呢四樣嘢係每個女性都應該有。」

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Connie跟鄧景輝是天主教聖堂認識的朋友，初相識時大家都只是十幾歲，隨後分別往不同國家讀書，聯絡不多，直至突然間有一年鄧景輝決定由美國返港定居，教會朋友為他「洗塵」邀請她出席，就在這次飯局之後，鄧景輝就主動約會她，後來順理成章拍拖、結婚、生孩子。

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責任編輯︰王明芳