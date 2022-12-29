【好爸爸】太太產後有輕微抑鬱易哭 爸爸日頭返工夜晚凑仔：再累也值得

▲ 曾健衡表示父親的特別使命，是要做媽媽做不到的事。

曾健衡(Ken)是一位傳道人，兒子現年兩歲半。成為爸爸以前，Ken沒有思考太多關於家庭承擔的問題，生活比較自由。做爸爸以後，他要重新適應家庭生活，承擔做爸爸的責任和崗位。

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建立父親形象

Ken的父親很傳統，早出晚歸、沉默寡言。媽媽告訴Ken父親是家庭經濟支柱、很顧家，這些觀念一直影響他，令他了解到身為人父應有的承擔。Ken的父親不太懂得照顧孩子情感，當他成為爸爸後，很希望與兒子有更多情感交流，這也是他兒時想要的。雖然兒子比較親近太太，但在玩遊戲時，還是會想爸爸陪伴，例如抱起玩「飛高高」。做一些冒險活動時，爸爸的陪伴可以為兒子帶來勇氣。

家庭愛的承傳

由原生家庭承傳下來，Ken認為最寶貴的是自己父母關係很好。他的原生家庭是一家五口，除父母外還有兩位姐姐，雖然偶有磨擦吵鬧，但家庭關係融洽，家人之間充滿愛，無論發生任何事，家人一定會接納自己。到Ken有了兒子，有時他們夫妻間會有一些表達愛的行為，例如擁抱、親吻，兒子總會走到兩人中間，想要參與其中，一起分享愛。

兩年照顧兒子的經歷

回想兒子初生之時，Ken太太出現輕微產後抑鬱，半夜會嚎啕大哭，照顧兒子的責任就落到Ken身上。雖然半夜要換片餵奶，早上又要上班，但看見兒子可愛的臉，再累都值得。

初生嬰兒需要肌膚之親來建立安全感，Ken與兒子擁抱，會擔心弄傷兒子，但當雙方的體溫互相傳遞，愛意化解了他的擔心。兒子始終比較親近媽媽，父親必須主動爭取與兒子相處，建立良好的父子關係。

新手爸爸的時間分配

作為新手爸爸，Ken必須學習時間分配。太太是半職傳道人，想有更多時間陪伴兒子成長，所以選擇半職事奉。同為傳道人，夫妻工作一樣忙碌，時間分配比較困難，特別是週末、週日、教會聚會的日子。

為了更好照顧兒子，夫妻二人會預早決定誰人負責照顧、接送兒子，盡量安排妥當。做爸爸少了私人時間，工作上的時間分配也要顧及妻兒，但夫妻互相配合，問題總會迎刃而解。

成為性別楷模

Ken認為父親的特別使命，是要做媽媽做不到的事，例如教導兒子認識自己的身體。兒子兩歲半，開始學習上廁所，不再使用尿片，Ken教他了解自己的身體結構，這是媽媽較難做到的。另外，當要游泳時，由爸爸陪伴兒子更衣洗澡，也會比較方便。

父親與兒子因性別相同，是最適合成為兒子性別楷模的人。

教養挑戰和對兒子期望

太太比較寵愛兒子，Ken需要同時扮演慈父和嚴父，疼愛孩子亦嚴加管教，特別是教導他待人接物、禮貌、各種事情的底線方面。當起嚴父進行管教，有時會令兒子不開心，但Ken堅信《聖經》教導：

凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。

Ken的兒子很有創意，天馬行空，玩玩具時，總會創出不同玩法。Ken小時候也很有創意，故此他不會限制兒子的想法，任他隨意發揮，讓兒子自由追夢，在天父裡尋找各種可能性，而自己只需在兒子身邊鼓勵他。

總結

Kobe認為孩子成長期間，如果父母能展現出良好的夫妻關係，孩子就能在家庭中感受愛，不必到其他地方尋找額外的關愛和肯定。兒子最密切接觸的男性是爸爸，Ken受父親影響，成為一位對家庭有承擔的爸爸，這種價值觀將會延續到下一代。

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文章獲「維護家庭基金」授權轉載。