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【聖誕禮物】史上最狂交換聖誕禮物　幸運男用錘仔換890呎大屋免費任住

親子 10:58 2022/12/26

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幸運男抽中890呎大屋。

聖誕交換禮物竟抽到大屋？台灣一名男網民近日在網上討論區分享，今年聖誕節與朋友交換禮物，沒想到他竟用一支錘仔換到一間890呎的大屋，令他自己也不禁大嘆「史上最狂交換禮物」。

最新影片：

事主在Dcard討論區以「史上最狂交換禮物 #我抽到房子啦」為題發文，他表示，每年聖誕都會相約好友一起交換禮物，今年因為其中一名朋友將到英國讀書，因此提早一個月就慶祝，並各自準備主題相關的禮物，今年的主題是「用不到卻是全新的禮物」，事主就準備了一支全新的錘仔。

抽到的人差點拿我送的榔頭（錘仔）打死我。

事主抽中一間中古屋。（Dcard圖片）

而運氣爆棚的他卻抽中了一個890呎的單位，雖然是中古屋（即經1次以上轉手買賣、有人曾居住、興建完工已領取使用執照超過3年），但採光非常好，他相信好好改造一番一定很漂亮。

從事主上傳的照片可見，最初房子內的傢俬和物品都被清理，空空蕩蕩，他請水電師傅花3日將水電拉好，還自己間房，裝修則採用淺色系，白色牆身配上配原木傢俬，並將原本沉色的地板換上淺啡色的木地板，感覺既文青又溫馨。他透露，今次裝修費用約為60萬新台幣（約15萬港元）。

    點擊圖片放大
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事主透露，房子是屬於將去英國讀書的女友人，事主可以免費入住至友人回來，而對方最少要5年後才回台，他更笑言「真希望她在英國找個金龜婿嫁掉算了」。

帖文引起大批網民熱論，紛紛表示驚訝，「現在交換禮物已經需要換到房子了嗎？」 、「對方也很聰明，賺到裝潢」 ，不過也有人質疑這是「業配文」（繕稿），認為事主是在為裝修公司做宣傳，而事主過往的文章均與房地產有關，看起來都像是安排好。

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責任編輯︰王明芳

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