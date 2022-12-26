【嗅覺危機】男大學生突失嗅覺　求醫揭嗅覺神經被扯斷

▲ 男大學生突失嗅覺，求醫揭嗅覺神經被扯斷。

嗅覺出現不明變化要小心，台灣一名20歲年輕男大學生，因嗅覺失靈而就醫，其後他憶起早前自己曾出車禍，撞到頭也感覺不到特別痛楚。他改到大醫院檢查，結果發現是由於腦震盪關係，導致嗅覺神經被扯斷，從此喪失嗅覺。

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據台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇在其Facebook專頁分享，一個20歲出頭的男大學生前來求診。在餐廳打工的他，前兩天取出的料理調味，開始變得很奇怪，而他卻不太聞得出來。

經初步進行鼻腔檢查後，男學生並無發現異樣。他接著表示，早前跟同學駕車去看夜景，中途出車禍，似乎撞到頭部，但因為戴著安全帽也感覺不到特別痛楚，所以只是向急症求醫，用藥後便回家。

這時，陳亮宇心中就響起警號，促請男學生儘快到大醫院進行檢查。結果發現，男生是因腦震盪關係，導致嗅覺神經被扯斷，從此喪失了嗅覺。

陳亮宇解釋，人體要順利聞到氣味，主要是靠位於上鼻甲和鼻中膈的嗅覺神經，這是大腦的第一對腦神經。當氣味分子由鼻孔進入，會和嗅神經受器結合並傳遞至「嗅球」，再透過嗅球傳送到大腦前額葉的嗅覺中樞，幫助認識、辨別或記住氣味。

因此，要是嗅覺有衰退、喪失，或是會聞到一些別人聞不到的味道等嗅覺錯亂，通常是嗅神經損傷或嗅覺路徑有所阻塞造成。以下是6大可能原因：

感冒或長有腫瘤時（如良性的鼻息肉或惡性腫瘤）： 氣味分子將無法到達嗅神經分布的地方，而有聞不到味道的症狀。因過敏造成黏膜腫脹時，也可能會暫時聞不到味道。

氣味分子將無法到達嗅神經分布的地方，而有聞不到味道的症狀。因過敏造成黏膜腫脹時，也可能會暫時聞不到味道。 嗅神經接受器出了問題： 儘管能吸到氣味分子並傳到腦部，但原本聞起來應該是香的，傳到大腦後卻讓患者感覺變成了臭味。假如腦部長了腫瘤，訊息傳到腦部後也可能會有解讀錯誤的情況，以致嗅覺錯亂。頭頸部癌症病人經放射線治療後，也會有嗅覺減弱或部分喪失等改變。

儘管能吸到氣味分子並傳到腦部，但原本聞起來應該是香的，傳到大腦後卻讓患者感覺變成了臭味。假如腦部長了腫瘤，訊息傳到腦部後也可能會有解讀錯誤的情況，以致嗅覺錯亂。頭頸部癌症病人經放射線治療後，也會有嗅覺減弱或部分喪失等改變。 當嗅覺路徑被阻斷： 嗅覺神經被撕裂或受過感染而失去功能，氣味便無法傳到腦部以致失去嗅覺。

嗅覺神經被撕裂或受過感染而失去功能，氣味便無法傳到腦部以致失去嗅覺。 嗅覺受器的辨識能力變差： 有些早期的腦部萎縮或老化，也可能會以嗅覺來表現。

有些早期的腦部萎縮或老化，也可能會以嗅覺來表現。 新陳代謝疾病引起： 像是內分泌問題會造成接受器接收氣體分子後產生混亂的訊號；血糖控制不佳的糖尿病患容易出現周邊神經病變，除了手腳麻木之外，耳朵、眼睛與嗅覺也會有障礙。

像是內分泌問題會造成接受器接收氣體分子後產生混亂的訊號；血糖控制不佳的糖尿病患容易出現周邊神經病變，除了手腳麻木之外，耳朵、眼睛與嗅覺也會有障礙。 先天發育不全：如因基因缺陷罹患卡曼氏症候群（kallmann syndrome）者。

陳亮宇續指，出現感冒鼻塞、鼻涕過多等症狀，會令氣體分子無法傳達到嗅神經，因此也成為喪失嗅覺最常見的原因。不過，隨著感冒痊癒，嗅覺神經通常就能恢復正常。但要是嗅神經被病毒感染以致損傷，可能就會有嗅覺永久部分或完全喪失的狀況。

他又指出，這種情況在臨床上並不少見。過去有些病人感冒伴隨有突然聞不到氣味的徵狀，後來即使感冒痊癒，仍然沒有嗅覺，結果因延醫太久，嗅神經卻永遠失去功能。個案中的男大學生，因頭部經過劇烈晃動或撞擊等機械性拉扯，造成神經元損傷或扯斷嗅覺神經，也就比較難挽回狀態。

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責任編輯：羅嘉欣