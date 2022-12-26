  • 17°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 11:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關在望】金冬雁稱本港疫情仍屬平穩　料通關對港有風險但可控

社會 10:47 2022/12/26

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

中央同意逐步有序全面通關。（資料圖片）

行政長官李家超日前宣布中央同意逐步有序全面通關。港大生物醫學學院教授金冬雁今（26日）說，本港疫情由5月起屬平穩，兩地通關後或造成醫療資源壓力，但相信情況可控。他又認為，應向來港接種疫苗人士收取費用。

金冬雁認為，內地城市處於疫情「大海嘯時期」，通關後港人到內地後或受感染，回港後對醫療資源構成壓力。他分析內地人士通關初期來港有不同原因，而接種疫苗是其中一個誘因，認為當局要做好準備，例如考慮向他們收費，並準備更多疫苗及抗病毒藥，相信做好準備後風險可控，「我哋應該對自己都要有啲信心；佢哋落嚟，權在我手，我哋可以對佢哋做檢測，將感染咗嘅人分開。」他又認為，兩地商談時通關安排時，不一定要取消所有限制。

對於過去3日本港確診數字均逾2萬，金冬雁認為，不太需要介意確診數字何時見頂或回落，本港疫情由5月至今都屬平穩，即使確診數字偶爾升高，對整個社會來說危險性亦不大，他又說，按港大公共衞生學院研究推斷，目前社區中有15萬至20萬人正受感染，但只要重點控制好重症及死亡數字，認為疫情仍然平穩。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
17:22 2022/12/25
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫
17:32 2022/12/25
【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫
【通關在望】港鐵歡迎香港和內地有序通關　各跨境車站正在準備
20:53 2022/12/25
【通關在望】港鐵歡迎香港和內地有序通關　各跨境車站正在準備

你可能感興趣

【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
17:22 2022/12/25
【最新疫情】聖誕錄單日確診21,255宗　連續3日破兩萬宗
【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫
17:32 2022/12/25
【通關在望】港府通關事務協調組召開首次會議　兩地已互相聯繫
【通關在望】港鐵歡迎香港和內地有序通關　各跨境車站正在準備
20:53 2022/12/25
【通關在望】港鐵歡迎香港和內地有序通關　各跨境車站正在準備
新冠肺炎疫情 傳染病 大學 疫苗 出入境管制 疫情 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
10:55 2022/12/25
【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛
18:16 2022/12/25
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛
【有種好男人】馬德鐘曾保護戴妃肥彭　揭G4小秘密：點解雙手總要放前面
14:33 2022/12/25
【有種好男人】馬德鐘曾保護戴妃肥彭　揭G4小秘密：點解雙手總要放前面