【通關在望】金冬雁稱本港疫情仍屬平穩　料通關對港有風險但可控

▲ 中央同意逐步有序全面通關。（資料圖片）

行政長官李家超日前宣布中央同意逐步有序全面通關。 港大生物醫學學院教授金冬雁今（26日）說，本港疫情由5月起屬平穩，兩地通關後或造成醫療資源壓力，但相信情況可控。他又認為，應向來港接種疫苗人士收取費用。

金冬雁認為，內地城市處於疫情「大海嘯時期」，通關後港人到內地後或受感染，回港後對醫療資源構成壓力。他分析內地人士通關初期來港有不同原因，而接種疫苗是其中一個誘因，認為當局要做好準備，例如考慮向他們收費，並準備更多疫苗及抗病毒藥，相信做好準備後風險可控，「我哋應該對自己都要有啲信心；佢哋落嚟，權在我手，我哋可以對佢哋做檢測，將感染咗嘅人分開。」他又認為，兩地商談時通關安排時，不一定要取消所有限制。

對於過去3日本港確診數字均逾2萬，金冬雁認為，不太需要介意確診數字何時見頂或回落，本港疫情由5月至今都屬平穩，即使確診數字偶爾升高，對整個社會來說危險性亦不大，他又說，按港大公共衞生學院研究推斷，目前社區中有15萬至20萬人正受感染，但只要重點控制好重症及死亡數字，認為疫情仍然平穩。

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