【兩性關係】癡情女每月交房租　10年後遭無情分手驚悉男友是業主

情侶間要互相坦白。惟台灣一名女子與男友交往20年，共同居住在租屋處約10年，期間她每個月支付1.4萬元新台幣（約3557港元.下同）租金，豈料2人分手以後，她才驚悉，男友就是業主，對此她感到崩潰，自己被人利用，竟變成免費繳貸款的人。

該名女子近日在Dcard訴苦，稱她與男友交往約20年，她雖曾有買樓的頭，男友不斷勸「買不如租」，久而久之她也打消念頭決定租樓。之後兩人以2.8萬新台幣，租下3房2廳單位，2人也約定好租金一人一半，水電等開支則由男友繳納。

在承租期間，房租一直是女子匯給男友，或是當面給錢，再由男友轉交給業主，儘管她曾感到好奇，男友卻以業主是男生、業主住處離他公司近為由，堅持自己處理租金事宜。另在租屋10年間，她好少見到業主，每次家中有物件壞，聯繫業主，但到場處理的是廠商。業主解釋，因有許多房子承租，所以才請外包商來處理。

女子之後被調離職位，無法繼續住在該租屋處，男友卻不斷反對她搬走，甚至開出承諾，負責接送上下班，女子無法拒絕男友請求，也只好繼續租此處。

直到2人交往20年，原先已有結婚共識的男友卻一反常態，嫌她懶惰、小心眼、愛計較等，更是直言「我們不可能有未來」，無情提出分手的要求，更要女子改個性、去找下一個人。儘管女子不斷下跪哭求、提議只交往不結婚，仍被對方無情趕走。

2人的感情破裂後，女子希望對方能給她時間找房子，男友也因此搬離了租屋處，沒想到近日她突然發現，信箱上有繳納房屋貸款的信件，且已經被拆封過，信件上屋主的名字赫然就是男友，讓她感到不知所措，「請問我這是幫別人免費繳貸款，繳完被踢掉了嗎？？貸款金額不多不少剛好就是1.4萬…求答案，謝謝。」

貼文曝光後，不少網民該名男友是渣男，「整整20年的騙局」、「這男的心機也太重」、「妳已經利用完、沒價值了，」、「應該告他。」

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責任編輯︰王明芳