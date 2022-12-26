【不離不棄】拍拖1個月遇車禍女友變癱　深情男友因一句承諾照顧30年

▲ 拍拖1個月遇車禍女友變癱，深情男友因一句承諾照顧30年。

常言道「患難見真情」，內地便有一對僅拍拖僅1個多月的情侶，於決定閃婚的領證路上，遇上嚴重車禍。男方輕傷，女方卻被被證實下半身癱瘓。意外後，男方父母對婚事由當初支持轉反對，加上領證不成，不少人都認為男沒有義務去承擔責任時，男方卻選擇默默照顧女友，就這樣無怨無悔照顧廝守已經30年，最終於2019年才正式結婚領證成為夫妻。

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綜合內地傳媒報導，30年前長沙岳麓區有一名男子叫許志禮對女孩黃翠雲一見鍾情，儘管相識時間僅1個多月，但2人情投意合，很快便決定回鄉見家人及領證成婚。惟天意弄人，二人於路途上竟遇到車禍，男方頭部受傷，傷口縫近廿針；女方骨折情況嚴重，造成女方不半身終身癱瘓，當時留院近半年。

男方指意外後，父母對婚事態度遂由當初支持，變為大力反對，自己則因忙於照顧癱瘓的女友，最終將婚事擱置，至2019年，二人才正式領證結婚。儘管過去的30年雙方並無名份，但男友對女友無微不置的照顧卻是不爭事實，多年來除了外出工作，還包辦家中大小事務，見女友不能生育，便領養一位女兒，當中的愛相信亦遠超一紙的婚書。

雖然沒有法律上的夫妻關係，但談戀愛時我說過要照顧她一輩子，我就一定會遵守。

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責任編輯：羅嘉欣