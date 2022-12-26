【聖誕禮物】聖誕交換禮物拆開驚見一物被嚇壞　港男即掉：周身唔聚財

聖誕派對，交換禮物乃指定動作，有些人為了整蠱朋友，都會買一些奇怪禮物來交換，最近有港男上網發文，指陪朋友去聖誕派對，入場時必須放下1份禮物，離去時便可以選擇1份禮物拿走，當晚喝了不少酒的港男，離去時迷糊間隨意拿了1份禮物，拆開驚見1物被嚇壞，嚇到他即掉，並說：「周身唔聚財！」

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該港男在討論區Dcard發帖，主題是「聖誕交換禮物抽到養鬼仔」，他指陪朋友去聖誕派對，入場時要先放下1份禮物，離去時便可以拿走1份禮物，而場地沒有限制，任何人都可以自出自入。當晚，港男與朋友喝了不少，離去時都暈暈地，

我哋走嘅時候都wing wing地，我都唔知點解揀個件禮物

之後港男與朋友走到街上，並開始拆禮物，他稱自己拆禮物時，也看不清份禮物是什麼，還以為是擺設，豈料，其中一個朋友看到即驚叫更走到很遠，著他棄掉，

我俾佢個反應嚇親，即刻跑去垃圾桶抌，臨鬆手前一望，有個黑到炭咁嘅BB仔屍體。

他的朋友稱，那是「養鬼仔」的牌，全部人聽罷即鴉雀無聲，毛骨悚然，

我哋成班聽完都靜L晒,我毛管都棟埋，最後大家好似周身唔聚財咁，又嚇到醒晒酒，散Band返屋企。

貼文一出，即掀起熱議，不少人都認為樓主不應該直接扔掉，「建議搵個人睇睇先，就咁dum唔係幾好」、「唔建議就咁dum左佢….會唔會唔太好反而攞去嗰啲佛牌店處理仲好」、「唔建議就咁抌咗佢喎師兄，呢啲應該係攞去相關嘅地方問吓人地點處理好啲，一啲賣佛牌地方？」、「邊個咁大整蠱，最怕係啲人送唔走既鬼仔亂咁送比人。」

有網民指男朋友有養鬼仔同供奉各種陰神，他給予一些見解，

其實養鬼仔冇大家諗得咁恐怖，主要係睇養嘅人咩心態，好似小朋友咁，你心地唔好佢自然都心地唔好。有啲真係好慘嘅成形後俾人落咗，有一定怨念都唔代表佢會害人。養鬼仔嘅原意你幫佢念下經供佢積陰德，時間耐咗佢怨念淡咗就會走。

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責任編輯︰王明芳