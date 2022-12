【明星豪宅】徐菁遙豪宅開P騷豪華客飯龐　閨蜜宋熙年讚嘆：amazing host

▲ 徐菁遙於4千呎豪宅開派對。

前港姐徐菁遙(前名徐淑敏、Suki),2009年跟飲食商人黃浩結婚並誕下三女,淡出幕前的Suki不時於IG分享闊太生活日常,昨日聖誕節Suki邀來好友宋熙年、陳自瑤和沈卓盈到其大宅開派對,Suki於社交平台分享合照,再度令其4千呎豪宅曝光。

Suki於IG分享數張相片和影片,當中她寫道:「Happy Christmas with good food and good friend」,相中所見飯廳有水晶吊燈。

當中,有張可容納12人的長餐枱,飯廳有聖誕樹的佈置,餐枱上放滿聖誕大餐,包括火雞、羊架、麵包和香檳等美食,而戴上鹿仔頭飾的Suki跟好友玩得盡興,更準備了大堆禮物給大家。

▲ 徐菁遙於聖誕樹前留影。

仿如私人宴會廳

Suki家中的大飯廳仿如一個私人宴會廳,而Suki亦十分講究,據知12人長飯枱是專門訂製,另外椅子以米色皮革製造,Suki更於IG詢問網民意見,選用綠色抑或米白色枱布。

連宋熙年也大讚:「Always an amazing host!」,陳自瑤即留言:「真係又有外表又有內涵,超正,thank you so much dear」

住大埔比華利山

Suki於2009年跟商人黃浩結婚,Suki一家居位處大埔比華利山,共有4層連天台,面積高達4000呎的豪宅,

TOPick過去曾到訪徐菁遙的大宅,徐菁遙的主人房設於4樓,佔地600呎的主人房空間感十足,當中一半用作衣帽間,更設有多塊連身鏡,Suki不時於衣帽間打卡拍照放IG。

而奶奶、姑奶以及女兒們的房間在3樓,2樓為飯廳、1樓即為客廳,另外屋內設有私人Spa房,內有按摩池,足不出戶也可以做Spa。

家中自設小農莊

去年9月,她為二女黃心柔舉行慶生派對,Suki把私人Spa房改為生日party場地,把原本做Spa的專用床,變成一張「梳妝枱」,讓女兒可以坐在上面敷面膜,另外Suki晒出浴缸位置,而浴室牆身為大理石,極具貴氣。

大宅的裝潢可說富麗堂皇,當中廚房就花費200萬元來裝修,更設置餐廳式的海鮮魚缸。此外,地下設有大花園,可以讓愛犬散步,而天台的花園則是Suki「小農莊」,她閒時會自己種植蔬果。

