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【性猝死】70歲翁與小17歲女子開房激戰　疑馬上風翻白眼不治

醫生診症室 15:41 2022/12/26

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70歲翁與小17歲女子開房激戰，過程中「馬上風」翻白眼不治。

天寒地凍，行房需謹慎。台灣一名70歲的曹姓老翁，日前與小他17嵗的蔡姓女陪侍，在性交過程中疑似「性猝死」（俗稱「馬上風」），突然翻白眼、趴倒在女方身上，最終送院搶救後不治。

最新影片推介：

綜合台灣媒體報道，上周四（22日）約下午4時，台北基隆市一名70歲曹姓男子到小吃店吃飯，並相約53歲的蔡姓女陪侍，到附近的旅館開房「續攤」。未料過程中，曹伯疑似出現「馬上風」徵狀，雙眼翻白，趴在女方身上一動不動。蔡女多次呼叫，並拍打曹伯都不獲回應。曹伯失去了生命徵象，嚇得曹伯立即衝出櫃台求救。救護人員到場後，將曹伯送院搶救，但最終宣告不治。

經調查人員及法醫確認，曹伯身上並無外傷，疑是性交過程激烈，加上天氣寒冷，而曹伯本身患有心血管疾病，才導致血管劇烈收縮，引起心臟病發喪命。由於家屬無意見，目前遺體已交還辦理後事。

台灣節目《醫師好辣》中，神經外科醫師顏君霖曾表示，進行性行為會對心血管造成負擔，行房高潮時，有時會造成肌肉緊繃，繼而引發張力性頭痛，或是血壓高導致腦壓升高。若動脈本身就比較脆弱的人，更會致腦血管中風。

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責任編輯：羅嘉欣

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