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【豪遊咖啡】胡定欣沖啡功力獲陳豪肯定　黃智雯感激袁偉豪出手護花

娛樂 11:53 2022/12/26

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《豪遊咖啡》

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持的TVB節目《豪遊咖啡》，本周一至三登場的嘉賓依次為胡定欣、黃智雯及姜皓文。

今晚（12月26日）探啡之路來到中環及灣仔，Ben先後走訪卡通主題咖啡店、隱身於花叢中的「花店X咖啡」Café、及「2017 Toper杯咖啡烘焙大師賽」香港區冠軍Jeffie有份開設的咖啡小店，當中品嚐到的特色咖啡包括：豆腐花咖啡“Tofu Pudding Coffee”、 橙酒拿鐵“Orange Liqueur Latte”、以埃塞俄比亞哈瑪日曬咖啡豆及伯爵茶炮製的“Starting Over...”手沖咖啡等。

Mo則介紹全港首間日本進口精品咖啡生豆專門店，店內供應65款來自不同產地及品種的咖啡生豆，並提供烘焙服務；節目中，他又向Ben親授杯測（Cupping）步驟，以嗅覺和味蕾品評各種精品咖啡豆。

之後，Mo相約好友定欣到淺水灣歎啡，後者憶述去年為《白色強人II》北上取景時，因獲Mo送贈手沖咖啡器具而踏上默默研究之路，並逐步愛上咖啡。

Mo聞言即讚定欣鑽研態度夠認真：「你係唯一一個女藝人成日走嚟問我關於咖啡上嘅知識、技術、做法。」Mo又即場考驗定欣手沖咖啡功力，獲「大師Mo」讚高水準的定欣則開心謂：「玩手沖表現到我最靜態嘅Moment，同埋令我好Focus。」

最新影片推介：劉穎鏇專訪

智雯自認Creamy又Soft

明晚（12月27日）第4集，「雙豪」前往深水埗及旺角發掘文青咖啡店，除於「韓式酒吧X咖啡」Café一嚐以韓國燒酒做基底的“Espresso Martini”外，還先後到訪前身均是布行的兩間懷舊風咖啡店，大歎「香港原味道」，Mo試過本地豆後更大表驚嘆。

而到訪位於超過130年歷史的饒宗頤文化館內Café的Ben，則初嚐藍色和綠色的咖啡。

Ben又邀合作無間的智雯到充滿異國風情的「偽沙灘」Café邊食邊傾。智雯以Flat White及Black Coffee形容兩人「一凹一凸」關係。

她笑道：「我好似Flat White咁好Creamy、好Soft，你就Character好Strong。」席間二人玩抽紙條互爆真心話，被問到Ben最Charm一次，智雯透露是幫手捉曱甴：「好Charm呀嗰吓，因為個個都唔理我，得你理我。我覺得你Charm過識換燈膽嘅男人。」語畢Ben即「案件重演」模仿智雯驚青樣，場面惹笑！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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