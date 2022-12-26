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【抗癌鬥士】26歲甜美女聲優抗癌1年離世　生前戴假髮獻唱最後一曲送粉絲

健康 12:17 2022/12/26

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26歲甜美女聲優抗癌1年離世，生前戴假髮獻唱最後一曲送粉絲。

日本聲優界近日損失一名新生代大將。長相甜美的女聲優鈴木陽斗實，在今年24日平安夜被經紀公司證實死訊，因癌症而離世，年僅26歲。而她生前最後一段自彈自唱創作曲的影片，也成為了送給粉絲的最後禮物。

最新影片：

綜合日本媒體報道，新生代女聲優鈴木陽斗實曾為2017年動畫電影《想要傳達你的聲音》中的角色「琵琶小路乙葉」配音，而在業界有名氣，前途光明。但在2021年1月，她突然宣布休養暫停工作；同年7月，她通過Twitter表示發現惡性腫瘤，正在全力治療。同年12月，鈴木陽斗實透露出院消息，結束11個月的治療。直至今年6月21日，她歡度26歲生日，並在Twitter發文：

託大家的福，我會認真度過生日的每一天，不忘感恩之情。

但此後，鈴木陽斗實的病情急轉直下。10月，她透露自己身體不適，原計劃在11月出席的Mermaid Fes Special音樂節中，她也僅以音頻形式出現。至24日平安夜，經紀公司發文證實她已於本月18日病逝，結束了1年來辛苦的抗癌過程，最終仍因癌症復發過世，年僅26歲，葬禮僅開放親人參加。

生前最後畫面

鈴木陽斗實病逝後，她生前的最後畫面也隨之曝光。有網民發現，鈴木陽斗實經紀公司的YouTube頻道上，曾在她過世前2個月，發佈一段長達25分鐘她自彈自唱創作曲影片。片中的她看起來有些憔悴，頭髮也被認出是假髮。粉絲們不捨地表示，鈴木陽斗實在辛苦抗癌過程中，仍不忘夢想，堅持唱自創曲，為粉絲送上最後一份禮物。

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責任編輯：羅嘉欣

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