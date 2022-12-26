【開心無敵獎門人】《開心速遞》Elaine性感造型超搶鏡　港姐李芷晴努力修身Fit爆派福利

▲ 李芷晴（Stephanie）於《開心無敵獎門人》內表現亮眼。

TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》於聖誕節（12月25日）播出第18集，在「開心無敵開口中」環節中，性感造型上陣的李芷晴（Stephanie）表現亮眼，成為觀眾焦點。

「六合彩女神」李芷晴於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演接龍員工Elaine深入民心，曾參加2018年港姐的她於今年參加《香港小姐再競選》，奪得亞軍及最佳進步獎，觀眾緣甚佳的她相信未來會有更多機會。

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《開心速遞》演Elaine

現年26歲的李芷晴畢業於中文大學藝術系，在2018年參加《香港小姐競選》打入12強，之後加入TVB，並因主持過六合彩節目被封「六合彩女神」。

她先後多次於《開心速遞》中飾演不同角色，後來獲派接龍員工Elaine一角成為劇中的長駐角色。

2021年，李芷晴曾抽中台慶大獎贏得38萬元，幸運之神亦令她人氣提升。

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愈來愈入屋

今年，TVB舉行《香港小姐再競選》，讓落選港姐再有機會令大家重新認識，李芷晴最終於比賽中奪得亞軍及最佳進步獎。

身材愈來愈Fit的她透露自己為參賽而修身，「好努力控制飲食，戒澱粉質，淨係食西柚、肉同菜，用短短一個月時間減咗十幾磅，回復最佳狀態迎戰。」努力付出終獲成果，她亦不時於IG分享派福利，跟大家分享靚相。

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