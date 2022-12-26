【THE FIRST SLAM DUNK】紅隧+電車廣告造勢　1月7日起推出優先場

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》自日本上映以來熱度爆登，香港宣傳也浪接浪，影片繼早前位於旺角銀行中心的大型廣告牌後，由今日起（12月26日）在位於紅磡海底隧道出入口九龍段、紅磡火車站上的多層停車場懸掛《THE FIRST SLAM DUNK》的巨型廣告牌。

該廣告牌用電影主海報的圖來設計 — 身穿湘北紅黑色球衣的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，5人姿勢蓄勢待發，準備迎接最強一戰。

《THE FIRST SLAM DUNK》電車

此外，由12月30日起，將有《THE FIRST SLAM DUNK》電車，一邊車身是作為活躍的三分球射手三井壽及湘北的「突擊隊長」宮城良田。

另一邊車身則是擁有一頭紅髮的高中才開始打籃球的外行人櫻木花道、被宮城暱稱為「老大」的隊長赤木剛憲及一年級超級新人流川楓，襯以湘北的主色紅色為背景顏色，為電影1月12日上映造勢。

到戲院打卡

而本地的電影發行商將於12月28日起於香港指定戲院放置最新五大主角實體主海報連同主海報宣傳企牌給大家打卡，重現當初日本上映前盛況。

當中戲院包括：百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）、英皇戲院iSQUARE及康城、嘉禾院線the sky及stagE、mcl院線德福戲院及Cinema City朗豪坊。

另外，嘉禾院線the sky戲院除了有新宣傳企牌及海報登場，更有以主海報為設計的巨型壁貼，以及懸掛在戲院走道的五大角色橫幅，甚具氣勢，成另打卡熱點。

1月7日限定優先場

而現在到戲院打卡或影任何《THE FIRST SLAM DUNK》宣傳品，於1月15日前上載到個人Facebook/ IG，tag一位想一齊去欣賞電影的朋友，設定為公開及hashtag #THEFIRSTSLAMDUNKHK #1月12日香港上映 #TEAMSLAMDUNK #THEFIRSTSLAMDUNK打卡我最有創意，並讚好及@medialinkfilms，最有創意的將獲得觀賞電影的機會，詳情請留意羚邦Facebook/ IG。

同時，電影發行商先於1月7日起安排限定優先場，詳情及最新資訊請留意羚邦映畫Facebook/ IG及各大戲院公佈。

▲ 《THE FIRST SLAM DUNK》IG限時動態濾鏡二維碼。

各位香港的粉絲影迷更可與宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道同框合照！加上他們大名及湘北隊員球衣號碼的《THE FIRST SLAM DUNK》IG限時動態濾鏡於今日（12月26日）獨家在香港上架。

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