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【上京述職】李家超：通關很快將可實現　港府未來將聚焦3方面工作　

社會 13:05 2022/12/26

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李家超指，特區政府未來將聚焦3大方面工作。（林宇翔攝）

行政長官李家超上周到北京述職，他今（26日）於報章撰文總結訪京行程，提到特區政府未來將聚焦3大方面工作，亦指出香港市民期盼已久的通關很快將可實現，將會逐步、有序，安全、穩妥實行通關安排。

李家超上周進行任內首次述職，他於文中表示，向國家主席習近平和國務院總理李克強匯報香港經濟、社會、政治等方面的最新情況，並感謝國家領導人充分肯定香港特區政府的工作和對香港的關心及支持。李家超說，當前香港正處於「由亂到治」走向 「由治及興」的關鍵階段，特區政府將聚焦3大方面工作，包括把握好國家賦予香港的機遇， 更積極融入國家發展大局。

他說，香港將把握好 「一國兩制」所帶來的機遇，利用好背靠祖國、聯通國際的獨特優勢，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，以及全力建設國際創科中心和中外文化藝術交流中心，加強開展國際合作。他指，香港已克服疫情的障礙，全方位活躍於國際舞台。

另外，李家超稱，政府會吸引和培育人才， 推動青年發展。為發展香港成為中外文化藝術交流中心，亦將制訂《文藝創意產業發展藍圖》、《十年文化藝術設施發展藍圖》等。

李家超於文章尾聲提到，會繼續帶領團隊努力落實各方面政策，不負中央期望，做到為民、惠民，增強市民的獲得感、幸福感。他稱，香港市民期盼已久的通關很快將可實現，將兼顧兩地疫情的變化和風險管理制訂方案，在盡量滿足需求和安全有序的要求下，盡量取得最有利的平衡，盡快達致「逐步、有序和全面」 通關的目標。

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責任編輯：黃悅晴

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