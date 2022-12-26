【食用安全 】 4歲女童常扭計唔願訓　兒科醫生揭朱古力為背後元兇

▲ 4歲女童常扭計唔願訓 兒科醫生揭朱古力為背後元兇

孩子們於時常扭計，唔願訓，原來可能是飲食習慣出問題導致！有兒科醫生分享了一個4歲女孩案例，指該女孩白天常發脾氣、擲玩具；晚上又不願入睡，與其父母了解下，始發現問題在於女童十分愛吃朱古力。他警告指朱古力含有一定咖啡因，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，建議4歲前不宜給孩子食用。

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小兒科醫生巫漢盟於其Facebook專頁指，一名叫安安的4歲多女孩白天常常易怒，只要不順心，就會開始發脾氣、丟玩具，怎麼勸也沒有用；入夜時則難以入睡，一般哄睡到半夜12點多，不過只要有一點動靜，她就會翻來覆去睡不太好。巫漢盟其後仔細一查發現，原來是安安的飲食習慣出了問題，才4歲多的她，很喜歡吃朱古力，尤其對小巧可愛的造型、上面有添加糖粉的款式更是愛不釋手。

巫漢盟指朱古力當中所含的咖啡因及添加糖對兒童健康是有負面影響，而咖啡因的食物來源相當廣泛，包括朱古力、可樂、茶葉、咖啡等，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，當攝取過量時會引起焦慮、失眠、淺眠、躁動、易怒等。除了咖啡因，巫漢盟還指出巧克力中的糖也是陷阱之一，攝取過多會引起肥胖、蛀齒等問題，因此建議少給孩子吃糖與朱古力，咖啡因也避免過度攝取。

最後巫漢盟也警告，朱古力一定含有咖啡因，建議4歲前不宜給孩子食用，4歲後可偶爾食用，並建議在中午前吃，才不會影響夜間睡眠，另外也多以健康點心取代巧克力與甜食，例如：鮮奶、優酪乳、全麥麵包、豆漿等，補充需要的營養素。

巫漢盟又引述美國兒科醫學會建議12歲以下孩童應避免所有咖啡因製品，加拿大政府則建議4歲後才可接觸少量咖啡因，而目前國內並未針對兒童提出咖啡因的建議，僅以飲品類型分類，他以農業兒童網的資料舉例：

1.偶爾可喝：巧克力牛奶、可可，咖啡因含量約2mg。

2.盡量少喝：可樂、綠茶、奶茶、紅茶、部分提神能量飲，咖啡因含量約10~45mg。

3.避免飲用：手沖咖啡、部分提神能量飲，咖啡因含量約100mg。

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責任編輯：羅嘉欣