  • 18°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全 】 4歲女童常扭計唔願訓　兒科醫生揭朱古力為背後元兇

食用安全 15:41 2022/12/26

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

4歲女童常扭計唔願訓　兒科醫生揭朱古力為背後元兇

孩子們於時常扭計，唔願訓，原來可能是飲食習慣出問題導致！有兒科醫生分享了一個4歲女孩案例，指該女孩白天常發脾氣、擲玩具；晚上又不願入睡，與其父母了解下，始發現問題在於女童十分愛吃朱古力。他警告指朱古力含有一定咖啡因，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，建議4歲前不宜給孩子食用。

最新影片:

小兒科醫生巫漢盟於其Facebook專頁指，一名叫安安的4歲多女孩白天常常易怒，只要不順心，就會開始發脾氣、丟玩具，怎麼勸也沒有用；入夜時則難以入睡，一般哄睡到半夜12點多，不過只要有一點動靜，她就會翻來覆去睡不太好。巫漢盟其後仔細一查發現，原來是安安的飲食習慣出了問題，才4歲多的她，很喜歡吃朱古力，尤其對小巧可愛的造型、上面有添加糖粉的款式更是愛不釋手。

巫漢盟指朱古力當中所含的咖啡因及添加糖對兒童健康是有負面影響，而咖啡因的食物來源相當廣泛，包括朱古力、可樂、茶葉、咖啡等，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，當攝取過量時會引起焦慮、失眠、淺眠、躁動、易怒等。除了咖啡因，巫漢盟還指出巧克力中的糖也是陷阱之一，攝取過多會引起肥胖、蛀齒等問題，因此建議少給孩子吃糖與朱古力，咖啡因也避免過度攝取。

最後巫漢盟也警告，朱古力一定含有咖啡因，建議4歲前不宜給孩子食用，4歲後可偶爾食用，並建議在中午前吃，才不會影響夜間睡眠，另外也多以健康點心取代巧克力與甜食，例如：鮮奶、優酪乳、全麥麵包、豆漿等，補充需要的營養素。

巫漢盟又引述美國兒科醫學會建議12歲以下孩童應避免所有咖啡因製品，加拿大政府則建議4歲後才可接觸少量咖啡因，而目前國內並未針對兒童提出咖啡因的建議，僅以飲品類型分類，他以農業兒童網的資料舉例：

1.偶爾可喝：巧克力牛奶、可可，咖啡因含量約2mg。

2.盡量少喝：可樂、綠茶、奶茶、紅茶、部分提神能量飲，咖啡因含量約10~45mg。

3.避免飲用：手沖咖啡、部分提神能量飲，咖啡因含量約100mg。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【令人動容】家貧孫想買朱古力粉被爺爺拒絕 女顧客一個聰明舉動感動人心
18:50 2022/11/26
【令人動容】家貧孫想買朱古力粉被爺爺拒絕 女顧客一個聰明舉動感動人心
【食用安全 】 7歲女童誤食媽媽「朱古力」　全身抽搐一度入ICU命危
11:57 2022/11/22
【食用安全 】 7歲女童誤食媽媽「朱古力」　全身抽搐一度入ICU命危
【超市大搜查】過量吃高糖食物或損專注力　22款朱古力沖劑可可粉糖分比拼
18:39 2022/12/09
【超市大搜查】過量吃高糖食物或損專注力　22款朱古力沖劑可可粉糖分比拼

你可能感興趣

【令人動容】家貧孫想買朱古力粉被爺爺拒絕 女顧客一個聰明舉動感動人心
18:50 2022/11/26
【令人動容】家貧孫想買朱古力粉被爺爺拒絕 女顧客一個聰明舉動感動人心
【食用安全 】 7歲女童誤食媽媽「朱古力」　全身抽搐一度入ICU命危
11:57 2022/11/22
【食用安全 】 7歲女童誤食媽媽「朱古力」　全身抽搐一度入ICU命危
【超市大搜查】過量吃高糖食物或損專注力　22款朱古力沖劑可可粉糖分比拼
18:39 2022/12/09
【超市大搜查】過量吃高糖食物或損專注力　22款朱古力沖劑可可粉糖分比拼
健康問題 食用安全 零食 朱古力

最高瀏覽

【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
10:55 2022/12/25
【霸氣大劉】劉鑾雄與舊愛呂麗君銅鑼灣行街　大劉怒罵踎地男︰使唔使搵人趕你呀？
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛
18:16 2022/12/25
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛
【有種好男人】馬德鐘曾保護戴妃肥彭　揭G4小秘密：點解雙手總要放前面
14:33 2022/12/25
【有種好男人】馬德鐘曾保護戴妃肥彭　揭G4小秘密：點解雙手總要放前面