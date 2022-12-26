【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表

▲ 敗家港男移民英國一年半，花光父親所贈的數百萬積蓄。

要移民外國，除了有足夠資金，更應該做好計劃和預算。有港男近日在網上討論區分享移民近況，他表示父親送贈逾560萬港幣讓他移民英國，然而他因英文水平差未找到工作，經過一年半後沒收入的生活，積蓄都幾乎花光，感嘆這裡是「無盡地獄」，惟他公開自己使費清單後，引來大批網民指責，直言「咁大使畀幾多都無用」。

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有港男在連登討論區分享自己移民英國的財政狀況，他表示，一年半前父親給予他60萬英鎊（約565萬港元）移民英國，希望他拿著這筆充裕的資金可以好好做人。然而，他英文一般，無法找到工作，稱自己已「慳住洗」，他更詳列自己花費的細節。

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以上已花費了逾137萬港元，其後事主計畫買樓，他形容搵樓是「無盡地獄」，最初一星期看了4間，去不同地方看，看了一年多，然而大多都不肯出售，此時他已剩下40萬英鎊（約376萬港元），最終支付了約37萬英鎊在偏遠地區購買一個兩房單位，並用3萬英鎊裝修和擴建，加上整防盜、換新爐和在香港寄回行李也用了近1萬英鎊，大呻自己已「山窮水盡」，後悔表示自己「明明拎住ok大嚿錢都搞成咁」，

搵唔到工真係致命傷，希望大家唔好學我！

然而，大批網民不但不可憐他，還批評他是「自作自受」，認為他沒有量入為出，也沒有好好分配，而且明知金錢緊絀仍遊山玩水，毫無理財概念，「乜plan都無，畀6,000萬你都無用」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳