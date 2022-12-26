【死亡真相】傳奇AV女優飯島愛14年前平安夜猝死　醫生揭生前出現1詭異徵狀

▲ 飯島愛14年前平安夜猝死，醫生揭其生前出現1詭異徵狀。

一代知名AV女優飯島愛2008年平安夜在家中猝死，孤獨死後近一星期才被發現。當時她的死訊震驚全亞洲，坊間一度盛傳她是患上愛滋病離世。惟事後驗屍報告出爐，判定她確診肺炎。與飯島愛生前關係要好的婦科醫生則透露，飯島愛去世前兩個月曾出現異樣，離世前數天狀況更一度惡化。

最新影片：

離世時36歲的飯島愛，與婦科名醫赤枝恒雄份屬好友。飯島愛08年平安夜被發現倒斃於東京涉谷的寓所，當時盛傳她是因為患上愛滋病，而厭世自殺。因她演出過多套AV，更曾在網誌自稱要到診所驗愛滋病。

直至09年，飯島愛的主治醫生赤枝恒雄公布，飯島愛死因是抽煙併發肺炎猝死，日本涉谷警署亦證實她死於肺炎，終於徹底粉碎了傳聞。

赤枝恒雄並透露，飯島愛在過世2、3個月前，偏頭痛症狀加劇，需要常常出入診所治療，猝逝前數天頭痛症狀更是急速惡化。

前AV女優飯島愛於92年出道後一炮而紅，更從AV界轉戰至演藝界，不時於綜藝節目中亮相，更曾於張衛健主演的01年劇集《齊天大聖孫悟空》中，飾演蜘蛛精一角。

05年時，飯島愛曾於綜藝節目中表示，找台灣算命師預測自己的未來，對方預言她3年後會「消失」，但不知道是會死去還是從藝能界消失，甚至說她去世的時候什麼都帶不走，豈料最終一語成讖。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣