【聖誕禮物】跳出公屋收樓入住柏傲莊　方健儀拍片開箱新居【有片】

▲ 前TVB新聞主播方健儀拍片開箱新屋。

前TVB新聞主播方健儀已轉行成為自由工作者斜槓族8年，方健儀於Boxing Day（26日）拆聖誕禮物──新居開箱，並拍片帶大家來一轉Home Tour。

自小在公屋成長的方健儀憑着後天的努力，不斷自我增值成功跳出公屋，成功抽中大圍柏傲莊新屋並已收樓，可喜可賀！

【夫婦關係】與丈夫教育背景不同 方健儀：人生長途伴侶不如遠望優點

最新影片：劉穎鏇專訪

新屋開箱

方健儀於其YouTube Channel分享以「拆禮物日，方健儀大圍柏傲莊新屋開箱」為題的影片，她寫道：

關於呢份聖誕禮物，我想講一個關於緣份的故事……



5年前，開車路過大圍，紅燈停喺呢個地盤前。抬頭一望，有種特別感覺，可能因為兒時喺沙田新田圍邨住過，喺沙田官立中學讀過書，喺青龍水上樂園玩過，好合眼緣。



2年前，從來沒有抽獎運嘅我，人生第一次入紙抽新樓。第一輪，洪先生與我都好緊張，但獲告知排位為3000至4000，即係無望。但我哋冇失望，因為人生試過多次陪跑，這些機會不屬於我.jpg。第二輪，經紀催我哋再入紙，我哋心諗算吧啦，不過抽唔到又冇損失，繼續去試，一切隨緣。 終於收樓

【夫婦之道】結婚12周年不用隆重慶典 方健儀：每天都是結婚周年紀念

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

她續說：

某個晚上，好記得我倆喺西貢食緊壽司，已經忘記當日抽籤。晚上8點，經紀打電話來，氣匆匆話：「方小姐，我幫你對咗10次，你中咗呀，中咗呀！」 我一頭霧水問：「中咩呀？中Covid？我冇呀！」經紀話：「你中咗籤呀！43號呀！」我仲好低能咁問：「43號係咩概念呀？」 經紀反晒白眼話：「即係你買到樓呀！明日揀樓啦！」吓？明日揀樓？唔係化？我乜都未準備啊：我揀咩座向？揀幾咩面積？夠唔夠錢買？忙亂間，我諗起當年自己43歲，抽到43號籌，算是有緣。



今天，終於收樓了。我不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份。這份聖誕禮物，由最初嘅眼緣、中間嘅隨緣、到最終有緣，就同洪先生與我相知相遇一樣，都是順著「緣」字走。 亦因為呢個「緣」字，促使我為兩口子嘅將來，及早做一啲實質部署。呢度將會係我哋嘅新安樂窩，舊安樂窩亦會留住，希望大家同窗外景緻一樣，新一年一切順風順水。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

身兼多職

方健儀從不介意分享自己是「公村妹」，她曾於TOPick訪問中指：「我真的以在公屋出生、成長為榮。眾人的眼中你可能輸在起跑線，但你上升的潛力多，爆發力可以很強。我好開心自己的成長是處於如此大空間。」

中學時期的方健儀選擇修讀文科，並於會考奪得27分佳績（30滿分）、高考獲3A。公開試成績亮麗令她有很多大學學科可揀選，不過從小便立志成為記者的她堅定不移地想當記者，入讀香港中文大學新聞與傳播學院，且獲得父母支持。

方健儀於畢業後從事新事工作，直到2012年脫離傳媒工作者行列後作多方面嘗試，她曾出任廉政公署新聞主任，其後又身兼多職，包括節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等，發揮多重本領。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R