【確診2萬】7間指定診所預約額滿　多間公院急症室輪候時間逾8小時

▲ 有公立醫院急症室等候時間超過8小時。（資料圖片）

本港疫情確診數字一連3日突破2萬宗，到指定診所求診人數亦大增。根據醫管局流動應用程式「HA Go」顯示，截至今日（26日）下午1時27分，7間指定診所預約遙距診症及指定診所服務全數額滿。

醫管局於預約頁面提醒，即使應用程式內顯示額滿，市民可透過致電有關指定診所作出預約；較高風險患者則可透過關愛預約專線預約診症服務。

醫管局日前亦表示，因應節慶，社交聚會活動頻繁，近期每日新增個案有所上升，預計公立醫院的負擔可能更為沉重，建議感染人士如有需要，可向私家醫院查詢並考慮使用其醫療服務，以期及早得到適切治療，作為使用公立醫院服務以外的選擇。

另外，根據醫管局資料，數間醫院急症室等候時間超過8小時。截至下午1時30分，基督教聯合醫院、北區醫院及天水圍醫院急症室最長等候時間超過8小時；東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院及瑪嘉烈醫院亦要輪候逾4小時。醫管局建議，病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。

▲ HA GO預約系統顯示現時額滿。

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記者：黃悅晴