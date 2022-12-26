【為人師表】疑似女幼教課室內跳舞胸部狂搖晃　港媽炮轟：不雅想嘔

▲ 如果喺學生面前著到咁樣跳舞又唔係幾好嘅，拉番條拉鏈咪冇事囉！

為人師表，在道德和行為方面應是學生學習的榜樣和典範。近日網上瘋傳一條疑似女幼教在學生面前跳舞的影片，她穿著低胸小背心，大show美好body，跳舞期間胸部狂搖晃，即惹來一眾港媽炮轟不雅想嘔。

最新影片推介：

該段片長19秒的「疑似港女幼教miss學校面前跳舞，『胸部搖晃』」影片近日在網上的家長群組流傳，影片中見到身穿粉紅色外套，啡色吊帶小背心的疑似女幼教，身處一個疑似幼稚園的課室裏，當音樂響起時，她一臉尷尬地微笑，隨即跟著音樂起舞，雙手擺動，胸部狂搖晃，非常有視覺效果，片段尾聲，她突然停下來，再次露出尷尬眼神。

影片曝光後，一眾港媽炮轟該女幼教「不雅」、「想嘔」、「不知所謂」、「佢係一開始就專登用個胸黎fing幾野, 而不是因為郁手動作而衍生到個胸都fing, 係2回事黎的！」、「明知係要跳舞嘅，個bra 仲要一啲承托都冇既，玩嘢！」

另外，也有不少男網民力撐該女幼教，「我吾信有男家長投訴咁清純又可愛既天真無邪女miss，在藝術角度出發，她好有跳舞天份，建議拍多啲擺上泥，供大家討論，促進香港藝術文化。」、「多舊魚，幼稚園學生分分鐘男女都未識分，係度講搖乳」。

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責任編輯︰王明芳