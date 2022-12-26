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【KO失眠】睡前飲牛奶可「助眠」？ 　醫生揭真相另推1種飲品助放鬆入眠

保健美顏 16:00 2022/12/26

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睡前飲牛奶可「助眠」？ 　醫生揭真相另推一食物

失眠於世界各地均十分普遍，就著這話題，坊間更有林林總總的「都市傳說」，如於睡前飲一杯熱鮮奶。但有醫生則指以科學角度來說，飲鮮奶的效用不大，更不如攝取澱粉類；又指即使要飲，也不是「睡前」喝，而是白天攝取才能達到幫助。

最新影片:

外科醫師江坤俊於節目《江P醫件事》提到，牛奶有助入眠的說法，是源於牛奶中有一種成分叫「色胺酸」物質，屬於人體無法合成的胺基酸，必需從食物攝取，而色胺酸可合成血清素及合成的褪黑激素，又正正是睡眠所需。雖然有這根據，但江坤俊亦表示大腦中有個血腦障壁，市民即使補充很多色胺酸，但如沒有進入腦中一樣無效。他又引述外國研究指，以蛋白質補充的色胺酸與澱粉補充的色胺酸比較，發現後者的血中濃度完勝。

江坤俊解釋指補充澱粉類時血糖會上升，有助胰島素分泌，從而令血液中的色胺酸進入腦中，合成褪黑激素。他又總結，睡前靠熱牛奶助眠「可能不大對」，因為色胺酸上升濃度不高，且不太會刺激胰島素分泌。

江坤俊分析，有些人認為熱牛奶對自己確實有幫助的原因有二，一是安慰劑，一種儀式效應，就如同有人需要在睡前看電視，或是要發呆個10分鐘等才好入睡，成為個人的睡前儀式。二則是喝熱水容易讓人放鬆，醫師解釋，熱牛奶的的熱度效應，會讓人精神較放鬆、容易入眠，所以「喝熱水」也有一樣的效益。

江坤俊因此建議，睡前反而可以改成喝點熱水，對身體也較為健康，原因是牛奶可能會導致蛀牙或喝下過多熱量。最後，他提醒，當補充胺基酸到人體真正合成蛋白質的時間，需要5至6個鐘頭，基本上睡前喝牛奶到成功合成褪黑激素時，可能已經天亮。

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責任編輯：羅嘉欣

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