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【惱羞成怒】求婚被拒當街暴打女友致昏迷　24歲躁男被捕下場超慘

親子 15:44 2022/12/26

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男子求婚被拒，當街暴打女友致其昏迷。

求婚被拒竟暴打對方。印度一對男子近日向19歲女友求婚，惟對方拒絕，男子竟當街暴打對方，把女友的頭重摔落地致其昏迷，男子事後被捕，住所更因是違建而被政府剷平。

事發於印度中史邦雷瓦縣，從網上影片可見，24歲男子Pankaj Tripathi原本與19歲女友牽手散步，惟男子竟突然掌摑對方，又抓住女友頭髮往地上重摔，女友倒地後他還不斷暴打對方，導致女友昏迷不醒。

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有民眾表示，男子把女友打暈後，威脅在場人士不准拍片，後來獨自離開，留下女友倒在地上長達數小時，才被民眾幫忙送院。當地媒體報道，受害人曾到警局報案，惟警方竟不受理案件，直至她被暴打的影片在網上流傳，才引起當局關注。

男子住所涉違建被拆。（Twitter影片截圖）

警方調查指，Pankaj Tripathi是因女友拒絕了他的求婚而大發雷霆，由於他的職業是司機，目前已被吊銷駕照，而其住所是違建的房子，被政府用挖土機剷平，當局亦對當初失職的警官作出懲處。

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責任編輯︰王明芳

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