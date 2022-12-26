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【創科政策】陳家亮：醫學科研成果未能落地　冀政府把握機遇打造香港成新藥物研發中心

社會 15:16 2022/12/26

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陳家亮期望港府可把握十四五規劃帶來的機遇，把香港打造成一個新藥物研發中心。

政府日前公布《香港創新科技發展藍圖》，涉8大重要策略，具體目標包括本港初創企業十年後增至約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%。中大醫學院院長陳家亮表示，香港多年來的基礎及轉化研究均是國際上顯赫有名，但科研成果一直未能落地，期望港府可把握十四五規劃帶來的機遇，把香港打造成一個新藥物研發中心。

陳家亮於社交平台以「香港可成為新藥研發中心嗎？」撰文表示，對於政府決意把香港打造成國際創科中心感到欣喜，但亦指出多年來體會到困難重重，「要落地並非單靠口號，如何避免資源錯配，還有一段漫長道路。」他稱，雖然香港的醫療水平、基礎以及轉化研究都是在國際上顯赫有名，但一直沒有深化的政策支援，令到得來不易的醫學科研成果未能落地。

陳家亮舉例指，中大醫學院從2015開始，已成功完成近550項腸道微生態移植（FMT）治療，除確定其安全性及治療「難辨梭菌感染」的成效，並發現其他潛在用途，是一個難得的成就，但由於香港沒有新藥認證中心，故過往多年有關成果不被接納為藥物發展，只停留在學術研究階段。

他又稱，由於政策支持，就連找一所本地合規格的製藥廠房也沒有：「法例要求製藥要在無菌的環境下進行，哪有商業機構願意製造不合規格又沒有認證的產品呢？」他認為，除了科研人才、藥廠資金以外，更重要是政策與時並進，形容過往香港已錯失不少醫療創科的發展機會，但願今次能把握機遇，把香港打造成一個新藥物研發中心。

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責任編輯：黃悅晴

大學 陳家亮 科研 創新科技及應用

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