【猝死危機】一年中「這1周」最易猝死　醫生揭引發猝死4大原因

▲ 自聖誕節到跨年這一周，最容易發生猝死。

近年由許多美國研究證實，在一年52周中，其中有一周最容易發生猝死。這一周時常恰逢寒流、室內外溫差大、容易感冒，導致猝死機率大大提升。

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綜合台媒報道，台灣胸腔暨重症醫學專科醫生黃軒指出，2004年，美國學者David Phillips發現，心因性猝死好發於該時段，尤其是「聖誕節」，「聖誕節隔天」和「新年」這3天，美國各地每年的猝死率在這些時段都會增加。

除了心血管疾病，其他非心血管疾病如癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病、腦血管阻塞疾病等會造成猝死外，冬天因易感冒致肺炎、喘不過氣，引發心臟負擔、心律不整，也易致猝死。尤其是身體健康、沒有任何病史、60歲以下人士，急性腦中風的風險會多4倍。

聖誕節至新年最易發生猝死的4大原因

1. 寒流

該段時間正值寒流來襲，在外國更是下大雪的季節。在又冷又乾的季節中，若身體沒有保暖，房間亦無持續保暖，冷空氣就會提高血栓風險，引發中風、心肌梗塞。

2. 冷熱溫差變化大

溫差愈大死亡率愈高。室內溫度並非愈高愈好，室溫過低時，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死；若室內外溫差超過5℃，血管會過於劇烈收縮。因此，室溫建議應保持在18至20℃左右。

3. 易群聚感染

這段時間恰逢人們從各地回家過年、相聚，不戴口罩、無法保持安全距離，冬季的呼吸道病毒就會透過飛沫傳播；有慢性疾病、免疫能力不足的人士，容易因病毒感染導致肺炎，進而引發感冒、肺炎，喘不過氣而猝死的情形。

4. 延誤就醫

研究發現，由於天氣寒冷、出門不方便，大部分人會選擇在家硬撐，耽誤了治療黃金時間；等到心跳停止，叫不醒或忽然昏迷在地才叫救護車，往往都已太遲。

黃醫生呼籲，寒流還會持續發威下去，大家務必做好保暖、防止風寒侵入體內，否則容易造成猝死，「尤其是慢性疾病風險更高。」建議大家天冷時可吃熱食，以保持核心體溫升高；可穿襪睡覺、挑選可禦寒的棉被。此外，運動也是一個好選擇。提醒若經常感到手腳冰冷，又有手腳指甲變紫、變青、變黑、胸痛，呼吸困難、持續手或腿疼痛等情況，需立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣