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【無知港媽】港媽投訴剪影畫褲襠凸異物　商場換新圖網民嘲：似跨欄更危險

育兒經 16:14 2022/12/26

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商場職員換了新的剪影畫。（facebook圖片）

屯門一個商場內的剪影畫近日惹起熱議，有港媽在網上投訴相關的男童剪影畫褲襠凸起異物惹人聯想，後來有街坊發現褲襠「異物」被人以黃色膠紙遮蓋，直至日前商場職員更重新張貼剪影畫，惟這次再被批似「跨欄」，認為無論如何改都有人會投訴。

有港媽上周在facebook群組「真.屯門友」發文，指安定邨愛定商場扶手梯的柱子上，見到這幅男童剪影畫，從照片中可見，剪影男童高舉雙手，其中跨過玻璃的一隻腳做出跨欄動作，而大腿位置有凸出部分。港媽在帖文中表達不滿，

啱啱經過俾小朋友問我褲襠中間係咩呢，搞到我都唔知點答佢。領展商場（現已改由民坊管理）可以搵咩政府部門投訴一下呢？

不過，有不少網民反批家長心邪，認為該尖角只是短褲的褲管。不過，商場方似乎收到投訴，在上周四（22日）以黃色膠紙遮蓋相關位置，本來以為事件完結，惟至上周六（24日），有街坊發現職員正在更換剪影畫，上載圖片並於帖文表示「怕咗你哋，依家成幅換咗去」。

    點擊圖片放大
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從另一街坊上載的照片可見，新剪畫的男童跳躍動作一樣，但褲襠「異物」就消失了。不少網民紛紛留言指，該港媽憑一己之力就成功爭取商場換畫，實是誇張，「小事真係可以化大」。另有網民則嘲諷，這樣看起來男童像沒有著褲，也是「教壞細路」，甚至有人指從樓下影上去，見到剪影跳出圍欄，似乎更危險，「好快會有人投訴個剪影係咪教人跨欄跳落去」。

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責任編輯︰王明芳

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