【尿液顏色】5種尿液顏色揭健康狀況　醫生：粉色是泌尿道感染警號

▲ 5種尿液顏色揭健康狀況 醫生：粉色是泌尿道感染警號

排尿除了能排出身體多餘水分毒素，原來透過觀察尿液顏色，從而得知自己身體健康情況。有泌尿科醫生便表示，以尿液深淺有不同意義，身體補充足夠的水分，一般的淡黃色是正常狀態；若有粉色或紅色，則可能是血尿，很大機會是泌尿道感染或腫瘤等疾病警號。

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泌尿科醫生高銘鴻在其Facebook《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》提到，「乾淨、透明」的尿液代表身體補充了大量水分，但這情況，亦有機會致血液中的電解質失衡；「淡黃色」是身體補充了足夠的水分；「深黃色」是身體缺乏水分；至於「橘色」則可能是有些食物造成，或代表有脫水情況；若有粉色或紅色，可能是血尿，即可能患上泌尿道感染或腫瘤等疾病。

尿液不同顏色可能代表著不同的身體狀況：

乾淨、透明：身體補充了大量水分，但也不能喝太多水，否則會造成血液中的電解質失衡。

淡黃色：身體補充了日足夠的水分。

深黃色：身體有些微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。

橘色：有些食物如紅蘿蔔，以及維生素 C 會讓尿液呈橘色，同時也代表身體有脫水現象，另外也可能表示肝或膽管有問題。

粉色或紅色：部分食物（黑莓、甜菜等）與藥物，都會讓尿液呈粉色或紅色；但須留意可能為血尿，其原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。

高銘鴻提醒除了這五種比較常見的顏色，若是出現其他五顏六色或型態不合理，解尿會不適的情況，請儘速就醫。

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責任編輯：羅嘉欣