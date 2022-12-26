【迎接通關】崔俊明倡兩地通關後　內地居民來港打針須收費

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

行政長官李家超日前宣布中央同意逐步有序全面通關，期望明年1月中前落實。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（26日）說，香港現購入的新冠疫苗數量，足夠本港市民使用，認為如有內地居民想來港打針，港府必須向他們收費。

崔俊明認為，兩地通關後，內地居民來港接種疫苗或接受治療應收費：

目的係想話俾佢哋聽，香港唔係免費俾藥佢哋，因為（免費）咁樣做有機會引佢哋嚟多啲接種或治療，會加重我哋醫療嘅負擔。

崔俊明又指出，以往很多內地居民因對本港藥物品質有信心，會選擇來港購藥。他指出，本港近期的搶購潮主要集中於止痛退燒藥，而目前公立醫院有足夠的藥物儲備，認為現時藥廠可加大紓緩性藥物等的產量，醫管局亦應與藥廠磋商，增加藥物庫存。

他又提醒，如市民因傷風感冒引起發燒，要多休息、喝水和敷冰墊，如無迫切需要，不應前往急症室求診以獲取藥物。

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記者：黃悅晴