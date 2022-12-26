【絲打圍爐】高海寧被屈愛蒲難抵壓力　高Ling甩性感形象一度封胸剪短頭髮

▲ 高海寧於訪談中分享情緒病康復過程。

08年選港姐入行的高海寧，因為身材出眾初出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號，日前高Ling接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，她透露早年因不甘於大眾只著眼於其身材，曾「封胸」努力擺脫性感形象，最終開竅後決定做回自己。

訪談裡高Ling自爆曾被媒體誣蔑是「蒲精」，不堪負面報導壓力的高Ling受抑鬱症折磨，更曾萌生輕生念頭！

【情緒病】兩歷抑鬱壓力大致鬼剃頭 高海寧助同路人走出陰霾：為自己而活

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被屈爛蒲

高海寧擁有美好身段，蝦頭問及維持此身材是否好大壓力，高Ling稱：「我幾識享受人生，都認同女藝人要節制，但試過壓力大至鬼剃頭以及患上抑鬱症，令我覺得人開心一點比較重要，當我放假時讓自己放縱少少，我好喜歡吃東西，拍劇時當然要Keep弗。」

同時高Ling承認好身材耽誤其演藝事業，更稱30歲前很想扭轉別人對自己的睇法：「心想我都並非這樣，你寫到我咁得，我就要行動證明給你看，當時有些雜誌寫我爛蒲、經常出去玩，又溝仔...，有好多呢啲新聞，我又不出街，又不去蒲，後來我知原因，那記者跟我說『唔好意思寫咗你，因為寫你啲書賣得好呀，銷量第一』，有冇考慮過我感受？一個女人聲譽掌控在於你們支筆上。」

▲ 08年選港姐時，擁美好身段的高海寧成為媒體焦點。

高Ling續說，該記者知道報道中的主角是誰，卻因「真嘅唔敢寫」而屈她「食死貓」，對於當年的負面報道，高Ling直言不開心，「曾有一段時間又封胸又剩，不想大家focus在我身材上面。」

直到踏入30歲，高Ling終於明白要為自己而活，「不打緊，我接受你不喜歡我，我不缺這份喜愛，專注做好自己。」

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故意剪短頭髮

另外，有段時間高Ling剪短頭髮，出席活動又未必穿裙：「當時被人灌輸你是女神，要留長頭髮穿裙子才是女神，後來發現我都並非女神，不如做番自己算。原來做番自己，有回自己思想，而並非一個花樽般企在那裡，原來會令人對你觀。」

早年的高Ling只管努力工作賺錢，負起養家責任，試過壓力爆煲情緒出現問題：「自從發生了某些事，我個世界崩潰左，情緒上出了點問題，覺得冇人救到我，呢個感覺係從來都冇試過。」

她再說：「我不嬲好自愛，細個讀書好多同學會𠝹手，我覺得傷害自己是好蠢.. .但有一下，我記得有一日，我同阿媽去超級市場買嘢等過馬路，有架貨車喺我面前飛快經過，我個腦pop咗一樣嘢，如果行出去會點，嗰吓下意識反應係向後退咗一步，跟住第二日去睇醫生。」

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人生有好多種活法

其後醫生開藥給高Ling：「吃完之後發現這世界原來這麼平靜，那刻我又很害怕，我怕我失去所有感受，做人應該要喜怒哀樂，之後跟醫生說我不依賴藥物，靠自己康復。」

之後專注拍劇的她，情緒病看似康復過來，但當發生某些事情再度觸發到情緒，其後在醫生的輔導下，加上去了三亞背包旅行，啟發到她何為生活：「在那裡我假扮自己不是高海寧，改了另一個名，用另一個身份去旅行，玩得好開心，我幫自己改了個劇本，遇到好多啟發到自己的人。」

她續說：「人生有好多種活法，視乎下你想如何活。」

▲ 其後高海寧決定做回自已，更剪短了頭髮。

返港後高Ling的人生觀徹底改變，努力找回自己的生活，畏高的她挑戰玩滑翔傘，不懂游水的她更走去衝浪，她說：「發現好多事情也可克服，視乎你是否想去克服，但好感恩有這些經歷和遭遇，我才可以變成現在這個自己。」

高Ling坦言一直響往家庭生活，更不排除會閃婚，將來想要小朋友的她考慮過雪卵：「我今年有思考過這個問題，即使沒有老公都可以有小朋友。」

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