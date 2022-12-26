【最新疫情】今新增19,398宗確診　47名患者死亡包括屯門醫院31個月大女嬰

▲ 本港今（26日）新增19,398宗確診。（資料圖片）

本港今（26日）新增19,398宗確診，其中本地感染佔18,533宗，865宗為輸入個案。另再多47名患者死亡，包括屯門醫院一名31個月大女嬰，她在昨日離世。

865宗輸入個案當中，469宗涉及機場檢測樣本、280宗涉及第1至3日樣本，餘下116宗涉及第4至7日樣本。

院舍方面，新增26間安老院舍共呈報44名院友及3名員工確診；而14間殘疾共新增16名院友及3名員工確診。學校未有新增呈報個案。

醫管局指，昨日新增586名確診病人留醫，新增呈報22名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有174名危殆及192名嚴重的確診病人留醫，當中46名危殆病人正接受深切治療。至於正在留醫的3歲以下染疫嬰幼兒，各有3人情況嚴重或危殆，包括伊利沙伯醫院一名2個月大女嬰，情況危殆。過去一日有373確診病人康復，293名病人出院。現時急症醫院內科病床整體住用率約為112%。

另外，新增呈報47名確診病人在公立醫院離世，包括屯門醫院一名31個月大女嬰，她在昨日離世。



另外，醫管局稱過去一星期有928名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別653人和553人持續上升，對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

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責任編輯：黃悅晴