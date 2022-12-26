  • 17°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 23:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今新增19,398宗確診　47名患者死亡包括屯門醫院31個月大女嬰

社會 16:59 2022/12/26

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

本港今（26日）新增19,398宗確診。（資料圖片）

本港今（26日）新增19,398宗確診，其中本地感染佔18,533宗，865宗為輸入個案。另再多47名患者死亡，包括屯門醫院一名31個月大女嬰，她在昨日離世。

865宗輸入個案當中，469宗涉及機場檢測樣本、280宗涉及第1至3日樣本，餘下116宗涉及第4至7日樣本。

院舍方面，新增26間安老院舍共呈報44名院友及3名員工確診；而14間殘疾共新增16名院友及3名員工確診。學校未有新增呈報個案。

醫管局指，昨日新增586名確診病人留醫，新增呈報22名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有174名危殆及192名嚴重的確診病人留醫，當中46名危殆病人正接受深切治療。至於正在留醫的3歲以下染疫嬰幼兒，各有3人情況嚴重或危殆，包括伊利沙伯醫院一名2個月大女嬰，情況危殆。過去一日有373確診病人康復，293名病人出院。現時急症醫院內科病床整體住用率約為112%。

另外，新增呈報47名確診病人在公立醫院離世，包括屯門醫院一名31個月大女嬰，她在昨日離世。
　　 
另外，醫管局稱過去一星期有928名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別653人和553人持續上升，對情況表示關注，會密切監察情況，並與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

最新影片：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【確診2萬】7間指定診所預約額滿　多間公院急症室輪候時間逾8小時
今日 13:39
【確診2萬】7間指定診所預約額滿　多間公院急症室輪候時間逾8小時
【官員確診】政務司副司長政助確診　卓永興檢測結果為陰性
今日 14:45
【官員確診】政務司副司長政助確診　卓永興檢測結果為陰性
【迎接通關】崔俊明倡兩地通關後　內地居民來港打針須收費
今日 16:26
【迎接通關】崔俊明倡兩地通關後　內地居民來港打針須收費

你可能感興趣

【確診2萬】7間指定診所預約額滿　多間公院急症室輪候時間逾8小時
今日 13:39
【確診2萬】7間指定診所預約額滿　多間公院急症室輪候時間逾8小時
【官員確診】政務司副司長政助確診　卓永興檢測結果為陰性
今日 14:45
【官員確診】政務司副司長政助確診　卓永興檢測結果為陰性
【迎接通關】崔俊明倡兩地通關後　內地居民來港打針須收費
今日 16:26
【迎接通關】崔俊明倡兩地通關後　內地居民來港打針須收費
公立醫院 傳染病 新冠肺炎疫情 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
今日 12:52
【移民英國】獲父贈560萬積蓄移民英國　敗家港男一年半清袋公開驚人開支表
【宋仲基拍拖】與宋慧喬離婚3年半　宋仲基公布展開新戀情
今日 10:23
【宋仲基拍拖】與宋慧喬離婚3年半　宋仲基公布展開新戀情
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛
18:16 2022/12/25
【新聞王子】兒子2年前才接受爸爸逝世　鄧景輝遺孀：丈夫決定是出於愛