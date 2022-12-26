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【聖誕演唱會】分享太子相King宣布榮升爸爸　C AllStar獲粉絲秘密應援大為感動

娛樂 17:26 2022/12/26

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

C AllStar昨晚（25日）舉行《Harbour The Sonic - Let It Snow 》尾場演唱會。（大會提供）

C AllStar演唱會《Harbour The Sonic - Let It Snow 》尾場於昨晚（25日）舉行，獲林家謙、林奕匡、馮允謙及Mirror成員王智德等藝人入場支持。

四子於尾場加開網上直播，讓身處海外及未能入場的歌迷能一同參與。他們熱情地向鏡頭打招呼，跟已經移居海外的前經理人小吉、前監製阿簡及前助手檸檬問好，希望他們能共同分享是次演唱會的成功。

C AllStar首度開大型戶外聖誕音樂會　揚言將為歌迷製造最難忘佳節

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King榮升爸爸

四子近距離情深款款的望向大會鏡頭「放電」及「比心心」，冧盡場內場外的粉絲們。大會邀來「雷同二友」的謝芊彤、謝芊蕾上台唱聖誕歌報佳音，增添節日氣氛。

演唱會螢幕上播放四子的童年照片，並鋪陳向粉絲公布團內喜訊，原來其中一張BB照，相中人就是King剛誕生的兒子。

King榮升做爸爸。（大會提供）

King作為隊中的「皇上」，三子非常開心迎來隊中第一個BB「太子」。King表示沒有刻意隱瞞，只是想找個日子公布：「今日應該就係個好日子，我希望得到全場人嘅祝福！」四子及後唱出一連串兒歌掀起全場的集體回憶，憑歌寄意送給「太子」及在場所有小朋友。

King在演唱會第二日開始身體抱恙，因此整晚演唱會都戴上口罩。On仔仍不忘搞笑說道：「大家放心，他仍然係一線的『陰性歌手』，戴口罩係為咗保護其餘三兄弟同屋企人！」

King表示隔住口罩唱歌絕對會「功力減半」，失聲對歌手來說是非常可怕，但為了支撐完成演唱會，便服食類固醇務求開聲。On仔續說：「佢真係『用生命唱歌』㗎！」

C AllStar首度開大型戶外聖誕音樂會　揚言將為歌迷製造最難忘佳節

（大會提供）

與歌迷之約

每年聖誕於尖東海旁快閃報佳音是C AllStar與歌迷之約。

來到第三晚報佳音獻唱聖誕歌《The 12 Days of Christmas》，C AllStar依舊會懲罰「跟甩」的一員，On仔取笑釗峰：「前兩晚你都輸，兩邊patpat都打過哂啦！如果今日都輸就打中間！」

釗峰笑言：「都唔知點打中間！」最後Jase在台上兩度跟不上而要接受懲罰，另外三子馬上起哄引來全場發笑。Jase笑說道：「我未生仔㗎！打前面中間又驚大家手痛！」

（大會提供）

秘密應援

在演唱會最後一部分，C AllFans（C AllStar粉絲稱謂）聯同演唱會音樂總監賴映彤，為四子製造驚喜，在偶像不知情下演奏《天梯》並由粉絲帶領全場大合唱，令他們在台上聽罷不禁「眼濕濕」。

C AllStar特別感謝沒有外遊留港或特意回港支持他們的粉絲，由於C AllStar宣布將於明年在歌曲上「減產 」，他們表示：「我哋唔係休團，只係大家專注更多係個人發展。

四個人一齊唱歌嘅感覺係特別唔同，個energy（能量）好好，所以我哋特別珍惜一齊係台上演出嘅時光！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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