【飛來橫禍】居台港女插畫家為伯伯抱不平　遭躁狂司機開巴士撞倒兼落車毆打

▲ 居台港女插畫家為伯伯抱不平，遭躁狂司機開巴士撞倒，兼落車毆打。

一名居台的香港女插畫家，日前在社交平台分享經歷，表示在台中目睹一名巴士司機，出言辱罵一名行動緩慢的男長者乘客。女事主為伯伯抱不平，卻反遭到司機開巴士撞倒，並對她拳打腳踢致傷，而事發畫面其後亦被媒體公開。

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女插畫家上周四（22日）在社交平台發文，指自己當日早上在台中搭巴士期間，目睹一名年約70、80歲的伯伯，因行動不便而耽誤上車時間約1分鐘。伯伯未坐低，司機即大聲責罵：

像你這種老人真不該搭公車！害我誤點！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送！

期間有乘客仗義執言，惟司機沒有停止斥責伯伯。此時，坐在伯伯前排的女事主也怒斥：

司機你閉嘴吧！你從阿北（伯伯）上車罵到下車，一直說這些讓老人家難堪的話到底有什麼用？

此時，司機訛稱壞車，並要求所有乘客落車。女事主扶著伯伯過馬路時，回頭一看卻發現司機企圖開車離開，她於是憤而衝前，站在巴士前與司機對質：

你不是報稱公車壞掉了嗎？我和你在這裏等公司的人來。

豈料，司機竟慢速地開車，將女事主撞倒。女事主被推後一段小距離後，司機更直接落車，對女事主展開毆打，不斷揮拳向女事主的頭和背部，並把她按在桌面上施襲。

女事主無力反抗，直言自己「為善良感到可悲」。隨著圍觀者變多，司機將女事主從桌面推倒地上後，就登上巴士離開。女事主哭着到醫院驗傷，並到警察局備案，並表示「流淚不是因為疼痛和恐懼，而是痛恨自己的渺小和無力。」

女事主憶述，司機與公司代表到派出所提出調解。剛開始時，司機態度很不屑，後來女事主嚎哭，幾位警察就表示，若談不成就要提告。司機立即改變態度，又下跪又鞠躬，最終女事主接受以台幣$6000的金額達成和解，希望小懲大戒，對方會願意正視問題。

惟女事主之後才得知，對方在調解書「聲請人」一欄，除了司機個人資料外，還加入公司資料，將調解由「個人層面」連帶到「公司層面」。當女事主接受以小額達成和解時，其實除了放棄對司機的法律追究，也連帶放棄向公司爭取賠償，而女事主在事前並未獲調解員或公司解釋，令她自覺被利用了自己的同情心，更灰心表示：「我為無知感到可悲。」

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責任編輯：羅嘉欣