【大叔的愛】與大15歲大叔拍拖不可黐身任性　20歲港女壓力大：但解決到經濟問題

▲ 女人的心智年齡比同齡男人大幾歲，所以近年漸催一般「大叔控」。

女人的心智年齡比同齡男人大幾歲，所以近年漸催一股「大叔控」，有20歲港女在網上發文，分享「大叔的愛」，指男友比自己大15年，與男友拍拖1年感壓力大，對方要求不可黐身任性，鍾意聽話獨立，但在現實層面，對方可帶來很大幫助，港女坦言：「幫你解決到經濟問題，照顧到你。」

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該名港女日前在討論區Dcard發帖，主題是「有冇人男朋友大自己好多」，她指現時很流行與大叔拍拖，估唔到自己也成為一份子，

利申，我20佢35，大我15年，工作場合識。

她稱與大叔拍拖1年，感受就是沒人是完美，同大叔拍拖壓力真係比較大，

啲大叔好貪心，一方面又鍾意你小妹妹有年輕活力聽聽話話天真單純嘅感覺，另一方面又要你好似成熟女人咁知性體貼明白事理，真係好矛盾。

她又指與大叔拍拖比較孤獨，他不會與年青男仔般經常同你黏在一起，大部份時間都忙工作，因此希望港女可以照顧到自己，

同大叔一齊之後成個人成熟咗好多，不過都壓力好大，唔可以黐身任性，大叔唔鍾意你太煩，鍾意你聽話獨立。大叔俾唔到太多時間陪你，但係現實層面比你幫助好大，又教你人生道理，教你日常生活人際問題，又幫你解決到經濟問題，照顧到你。

港女坦言大叔對女友要求高，壓力大係真，同大叔拍拖都真係唔容易，所以想發帖找同路人的姊妹分享拍拖感受。

貼文一出，即引起不少同路姊妹回應，「覺得有好有壞，大個自己好似照顧自己多左，其實對方都需要一個明白到佢年齡層煩惱嘅人，畢竟我地未去到嗰個年紀，好難身同感受，同埋佢地需要生活，單純愛情，所以好多時開始左，但因為心態所追求唔同而分開。」

有網民溫馨提示樓主，認為過多幾年就會發現有問題，「當你25歲，佢已經40，體力、身體，會追唔上你，到你30歲，身邊嘅男性朋友開始成熟有事業，你伴侶已經45歲，你要開始照顧佢健康，我當佢65歲退休，你50歲就要擔起賺錢嘅責任，除非佢有好多積蓄，你哋一齊退休。」

而樓主回覆網民指，明白世界上沒有免費午餐，

所有嘢都係相對，有好有唔好。我而家享受得大叔嘅成熟，就要預咗佢唔會陪我好耐。不

樓主強調大叔真係好有魅力，也預了面臨對方未來身體唔好，雖然現在是被大叔照顧，「但我哋都要預咗晚年性生活唔夾，同埋佢哋老咗要照顧返佢哋，到時候又係一個新嘅挑戰～大家要一齊加油呀～」

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責任編輯︰王明芳