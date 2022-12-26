【陳奕迅演唱會】Eason兩度安歌　散場後觀眾圍紅館唱聖誕歌

▲ 陳奕迅演唱會。

陳奕迅入行多年，昨晚（12月25日）卻是首次於紅館在聖誕開演唱會。因為要20多場演出，防疫上要非常小心，所以Eason除往返紅館演出外，基本上連休息日子，也是一個人留於酒店足不出戶。

所以除演出數小時接觸觀眾及少量工作人員外，他長期lonely 一個人，於普天同慶的聖誕日子，他也是一個人渡過「lonely Christmas」。

▲ 陳奕迅坐「鹿車」去開工。

送上特別驚喜

因此昨日一班工作人員，特別為他安排驚喜，先是於他不察覺時，把其座駕佈置聖誕裝飾，於停車場接他返紅館開工時，被嚇一跳的Eason笑言：「嘩，年紀大心血少...哈哈，搞咩你地，我今日好攰.....嘩！我架車....」當車門打開時，影片中見Eason直頭呆左，笑住上車。

路上仍是處於剛睡醒狀態的攰之中，他躺於聖誕車廂中出發返回紅館，聽著車中小聖誕樹發出的《蒸糕Bell》，忍不住投訴：「搞咁多嘢，又要我扶住棵聖誕樹...不過都係好嘅....哈哈。 」

到上台採排時間，舞台上突然響起的不是他熟悉的音樂而是聖誕歌，Eason最初是扁一扁嘴，一臉迷惘......這時但見所有dancer向他衝過來，一齊又跳又唱唱誕歌，祝他聖誕快樂，再送過百工作人員一起簽名的大聖誕咭。

▲ 過百工作人員簽名聖誕咭贈Eason。

後台工作人員齊上台

沒料到有此一招，Eason最初不懂反應，良久才說：「多謝多謝... 哈哈，我係咁...唔好理我...我裡面好開心.....感動...」繼而他續一隔空飛吻Dancer：「好多謝你哋，因為你哋，我本來好攰, 依家又突然充滿力量！yea！hoo！」

而除了大聖誕卡外，其實大家還送了一條影片給他，裡面收錄了這13晚來看騷的圈中好友看騷後想對他說的話，叫他加油，又有觀眾看騷後的感受，希望他藉此再得到更多能量，為餘下來12場繼續帶給大家精彩的演出。

被工作人員為他充滿力量後，昨晚Eason讓全場觀眾high爆，整晚氣氛都是歡樂又熱烈，來到Talk位，Eason又再送上兩首清唱聖誕歌給大家，令全場充滿節日氣氛。

安歌環節他選唱《後台》，百多位後台工作人員一起上台，站在他後面一起為他打氣，場面溫馨。

唱《Lonely Christmas》

安歌後，觀眾又是不肯離場，而且昨晚更離譜，基本上離座的人不到幾十人，全部觀眾都座於位上不肯離開，狂叫安歌，Eason再度出場：「我今晚醒呀，預咗你哋賴皮， 哈哈哈，我廢事換衫，最多一陣著住走。 」

觀眾大叫了一晚的《Lonely Christmas》亦終於恨到：「雖然唔應景呢首歌 ，一啲都唔應，但既然你哋想落番谷底，我咪帶你返落去囉！」然後唱《Lonely Christams 》再跟大家說 : 「 I Wish YouThe Best Christmas Ever，多謝你哋！」

散場後，幾百觀眾圍於紅館後台不肯散去，Eason離開時，歌迷為他大唱聖誕歌，他亦開心滿場飛跟觀眾再次道再見才返回酒店渡過他的Lonely Christmas。

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