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【為情所困】20歲美女演員片場離奇死亡　同劇男主角秒速被捕揭驚人真相

健康 18:03 2022/12/26

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生命可貴，勿被愛情衝昏頭腦。印度一名年僅20歲的女演員日前在片場離奇身亡，其同劇男主角兼戲外男友事後秒速被捕。

最新影片：

綜合外國媒體報道，印度20歲女演員Tunisha Sharma近期和28歲男演員Sheezan Mohammed Khan共同主演印度奇幻電視劇《阿里巴巴：喀布爾的故事》，雙方身為男女主角，不僅在戲中陷入愛河，據傳在戲外也陷入熱戀。不過，二人關係出現裂痕，疑因此導致悲劇發生。

據悉，二人在本月24日隨劇組在印度中部瓦賽市片場拍攝，Sheezan結束一段拍攝後想回演員化妝室休息，結果發現休息室的門被反鎖，且多次敲門、打電話後，Tunisha都沒有回應，最後只能撬門而入。Tunisha亦在凌晨1點半左右被劇組緊急送醫，不久便宣佈其死訊。25日，Tunisha的驗屍結果顯示她死於窒息，遺體無明顯外傷，懷疑Tunisha是趁拍攝的休息空檔，在男友Sheezan的休息室輕生死亡。

疑因情傷不堪壓力

Tunisha母親表示，女兒和Sheezan確實處於戀愛關係，並將責任全歸咎於男方，指控Sheezan教唆女兒自殺。警方再基於案發現場沒有發現遺書，Sheezan存在一定嫌疑，因此不到一天內便將其逮捕，將以他殺與非他殺兩種可能性進行徹查。

有言論指，Tunisha與男友早在11月初已分手。而Tunisha在分手15日後仍發文貼出與Sheezan的合照，稱他為「我生命中最美好的男子」，還祝賀道「像這樣會把我抱起來的男人，國際男人節快樂！」疑似因無法接受分手情傷，受到了極大精神壓力，最終導致悲劇。至於還有言論指Tunisha已懷孕，警方則未有就此回應。

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責任編輯：羅嘉欣

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