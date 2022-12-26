【有酒今晚吹】ToNick晨曦飲醉被除褲兼影相　小龜爆恆仔被女友影裸照

▲ ToNick擔任《晚吹 - 有酒今晚吹》嘉賓。

由強尼、練美娟（娟姐） 以及品酒師黃詩詩擔任主持ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，於今晚（12月26日）播出的第135集，邀請到ToNick任嘉賓，與主持品嘗威士忌。幾杯下肚後，成員們開始大爆酒後的瘋狂經歷。

ToNick成員趙善恆（恆仔）指，有次在青島表演完後，成員們趁葉晨曦（晨曦）醉到不省人事時，乘機惡作劇：「當時仲有好多其他同事係到，Ryan就提議除晨曦條褲，跟著我地就突然除咗佢條褲。」

▲ 成員趙善恆被女友意外流出裸照。

錯手把男友裸照發出

另一成員胡信希（小龜）大爆還有十分令人意想不到的後續：「當時就有個女仔影咗張相。大家玩得咁開心，梗係要影低啲美好回憶。第二日大家就share返啲相，個女仔就提議不如send埋尋晚啲相出嚟。」

小龜指當時已拒絕，但該女生仍十分堅持。隨後，成員們發現一張事有蹺蹊的裸照。追問下，才發現原來該女生錯手把男朋友的裸照發出。

小龜笑言：「因為晨曦手上面有紋身。我地就諗點解張相無紋身但又係一個男性裸照？咁就發現原來佢send咗自己男朋友張相出嚟，亦係我地成員之一。」

在旁的恆仔即大方承認自己就是當事人，令在場所有人哭笑不得。

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